İhlas Vakfı mezunlarından Afganistan ve Sudan'da binlerce kişiye iftar
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İhlas Vakfı mezunlarından Afganistan ve Sudan'da binlerce kişiye iftar

Türkiye'deki yurtlardan mezun olanların bir araya gelerek kurduğu İhlas Vakfı Mezunları Derneği, tertiplediği iftar programlarıyla Afganistan ve Sudan'da merhum Enver Ören'i yad ederek binlerce kişiye iftar verdi.

İhlas Vakfı mezunlarından Afganistan ve Sudan'da binlerce kişiye iftar
22.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:22

Türkiye'deki yurtlardan mezun olanların bir araya gelerek kurduğu İhlas Vakfı Mezunları Derneği, tertiplediği iftar programlarıyla Afganistan ve Sudan'da merhum Enver Ören'i yad ederek binlerce kişiye iftar verdi.

İhlas Vakfı Mezunları Derneği, (İVMEDER) her sene olduğu gibi bu sene de Kadir Gecesi'nde Sudan ve Afganistan'da binlerce kişinin iştirak ettiği merhum Enver Ören iftar sofraları tertip etti. İhlas Vakfı yurtlarından mezun olanların bir araya gelerek kurdukları İhlas Vakfı Mezunları Derneği, tertiplediği iftar programlarıyla merhum Enver Ören'in geleneğini devam ettirdi. İftar sonrası eller semaya açılarak dünyada ve Türkiye'de korona virüsün bitmesi için dua edildi.

İVMEDER Başkanı Abdullah Arvas yaptığı açıklamada cömertliğin müşahhas bir örneği olan merhum Enver Ören'in yemek yedirmenin kıymetini her fırsatta vurguladığını dile getirdi. Enver Ağabey'in her sene İhlas Vakfı aracılığıyla binlerce kişiye iftar verdiğini söyleyen Arvas, bu güzel geleneğin sevenleri tarafından bir nebze devam ettirmeye çalışıldığını belirtti. "İVMEDER olarak böyle bir organizasyona öncülük etmekten memnuniyet duyuyoruz" diyen Arvas, bu güzel hayra iştirak eden herkese şükran ve minnet temennilerini iletti. - HARTUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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