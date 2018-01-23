İhik Başkanı Serdar;"Zeytin Dalı Harekatı En Başından Sonuna Kadar Meşrudur"

AK Parti Elazığ Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK) Başkanı Ömer Serdar;"Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur"dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve İHİK Başkanı Ömer Serdar, Afrin'e gerçekleştirilen "Zeytin Dalı" operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkesinin bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahip olduğunu belirten Milletvekili Serdar,"Sınırlarımızdaki hiçbir terörist oluşumunun yaşamaması adına her türlü müdahaleyi yapmakta tereddüt etmeyeceği bilinmelidir. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yuvalanan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır. Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik 1624 sayılı kararı ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır"ifadelerini kullandı.

"Türkiye tüm kardeşlerine kucak açmış bir ülkedir"

Açıklamasını sürdüren Serdar," Suriye'de yaşanan şiddet ve istikrarsızlıktan nemalanan, ülkemiz güney sınırı boyunca alan kazanan, maalesef bazı müttefiklerimizden de gördüğü destekle güç devşiren ve bölgede ülkemizi, demografik yapıyı ve sivilleri hedef alan terör örgütü PYD gibi unsurların son durumu da bu harekatın gerçekleştirilmesini mecbur kılmıştır. Türkiye bu harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü ya da bölgede yaşayan Türkmen, Kürt, Arap herhangi bir unsuru hedef almamaktadır. Nitekim Türkiye Suriye, Halepçe gibi bölgede görülen her türlü zorlu süreçte Kürt, Arap veya Türkmen etnik kimlik farkı gözetmeden tüm kardeşlerine kucak açmış bir ülkedir. Tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi, bu harekattaki amaç da sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına nihai olarak son vermek ve bölgede huzurun yeniden tesis edilmesini sağlamaktır. Bu harekatta sivillerin hedef alınması durumu söz konusu değildir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Komşu ülke Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Zeytin Dalı operasyonunu ülkenin güney sınırlarına yönelik güvenlik tehditlerini ortadan kaldıracağına değinen Serdar, sivilleri canlı kalkan olarak kullanan ve zorla silahlandıran terör örgütlerinin yaptığı zulmün biteceğini kaydetti. - ELAZIĞ