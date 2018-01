İhik Başkan Vekili Benli, "Elazığ, Türkiye'deki Muhteşemliği Yansıtan İllerimizin Başında Geliyor"

Elazığ'ın hiçbir zaman teröre destek vermediğini belirten İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK) Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Elazığ'ın her zaman birlik ve beraberliği savunduğunu söyledi.

Elazığ'da bazı temaslarda bulunan Milletvekili Benli, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze'yle de bir araya geldi. Benli, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyarette açıklamarda bulundu.

Elazığ'da insanların aynı noktada, yolda ve istikamete yürüdüğünü görmenin çok güzel olduğunu aktaran Benli,"Yakın zamanda gerçekleşen kongrede Cumhurbaşkanımızın buradan memnun ayrılması ve Elazığ'ın ona gösterdiği destek çok güzeldi. AK Partili 4 milletvekilimizin hem Elazığ'ın hem de Türkiye için mücadele ettiğini görmek bu açıdan çok önemli. Bütün Elazığ halkına, AK Parti'nin politikalarına vermiş oldukları destekten ve Türkiye'nin çok daha güçlü olması için yaptıkları özveriden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kendisi için Elazığ'ın özel bir yer olduğunu vurgulayan Benli, "Elazığ, Türkiye'de ki o muhteşemliği yansıtan illerimizin başında geliyor. Çünkü hiçbir zaman teröre asla destek vermemişlerdir. Her zaman birlik ve beraberliği savundular. Her zaman bu ülkenin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu ortaya koydular. Türkiye'yi muhteşem yapan nüfusunun çok fazla olması veya bütün dünya ülkeler arasında gıpta bir lidere sahip olması değil. Vatan söz konusu olduğunda 80 milyonun tek yürek olarak o lider arkasında çarpışabildiği, tek yürek olarak o liderin arkasında devam ettiği için Türkiye muhteşemdir. Elazığ'da bunu gösteriyor. Etrafında ne kadar büyük sıkıntılar olursa olsun her zaman ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.

Elazığ doğunun en huzurlu ve güvenilir kentlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ise, "Terörün özellikle kor gezdiği dönemlerde ilimizde elhamdülillah hiçbir terör olayı olmadı. Milletine, devletine ve bayrağına son derece sahip olan bir ilimiz. 10 ilçenin 7 ilçesi ve 9 beldenin 7'si AK Partili. 13 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız katılımıyla il kongremizi gerçekleştirdik. Yeni oluşan yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla henüz görev dağılımı yapmadık. Onu da en kısa zamanda yaparak ilçe belde kongrelerimizi yapacağız.Cumhurbaşkanlığı seçimi için inşallah partimizin hedeflerini, vizyonunu ve hizmetlerini en ücra noktadaki vatandaşımıza bizzat ulaştıracağız"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ