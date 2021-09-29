İHH'dan Tel Abyadlı 534 yetim çocuğa nakdi yardım

TEL İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde 534 yetim çocuğunun yüzünü güldürdü.

İHH, Yetim Sponsorluk Projesi kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad ilçesinde 534 yetim çocuğa nakdi yardım dağıttı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Yetim Birimi Sorumlusu Emre Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışçıların emanetlerini sahiplerine teslim etmek üzere Tel Abyad ilçesine geldiklerini söyledi.

Çocuklara nakdi yardım dağıtıldığını belirten Gümüş, "Yetim gülerse dünya güler. Bütün bağışçılara ve yetim birimi destekçilerine teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.