İHA muhabirlerine yılın haber görüntüsü ödülü

11.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:07

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Murat Başal ve Beril Solmuşgül, yılın haber görüntüsü kategorisinde ödüle layık göründü.



24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması değerlendirme jürisi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde bir araya geldi. Toplantıda, yarışmaya katılan 72 görüntü 5 kategoride değerlendirildi ve 3 özel ödül ile 2 de mansiyon ödülü verildi. Ayrıca özel ödüller kategorisinde, görev başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı ile bu yıl kansere yenik düşen kameraman Ersin Çakır adına hazırlanan ödüller de yer aldı.



Yılın en iyi haber görüntüsü kategorisindeki ödüller, Barış Pınarı harekatında görev yaparken hedef alınan habercilere verildi. Barış Pınarı harekatında Mardin Nusaybin Kamışlı sınır hattında görev yapan İhlas Haber Ajansı muhabirleri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, yılın haber görüntüsü kategorisinde ödüle layık göründü. 23 Aralık 2019 saat 19.00'da Ankara Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan ödül töreninde ödüle layık görülen gazeteciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile medya çalışanlarının katılımıyla alacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA