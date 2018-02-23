İha Heyeti, Vali Yaman ile Bir Araya Geldi

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş ve İdari İşler Koordinatörü Bilal Koç, Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ve Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan İHA Genel Müdürü Arvas, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı tek yürek olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunu belirtti. Türkiye'nin tüm dünyaya karşı dik duran bir liderinin olduğunu kaydeden Arvas, "15 Temmuz hain darbe gecesinde Valimiz Mustafa Yaman ve bizler medya olarak büyük bir ihaneti millet olarak el ele vererek Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile püskürtmeyi başardık. Ardından İslam düşmanları birleşerek sınırlarımızdan ülkemizi ve Müslümanları tehdit etmek için tüm hain planlarını devreye soktu. Türk milleti inşallah bu hainlere de gereken cevabı şanlı ordumuz ile verecektir. Mardin'de siz değerli valimiz ile birlikte büyük bir değişim gerçekleşmiş. Allah tüm İslam aleminin ve ülkemizin yardımcısı olsun" dedi.

Vali Yaman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA'ya doğru ve tarafsız habercilikte gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - MARDİN