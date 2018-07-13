İha 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne Gaziantep'te Yoğun İlgi

İHA 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne Gaziantep'te yoğun ilgi

GAZİANTEP - İhlas Haber Ajansı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizesinde Gaziantep'te açılışı gerçekleşen İHA '15 Temmuz Fotoğraf' sergisi yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Açılışa, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı. İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katılımcılara teşekkür ederek, 15 Temmuz sergisinin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde 23 ilde fotoğraf sergilerinin açıldığını ifade etti. 80 fotoğraf sergilediklerini belirten Akın, tüm katılımcılara teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Deniz Köken ise serginin önemine değinerek, 15 Temmuz'un selaları durduran darbelerden darbeleri durduran selalara geçiş dönemi olduğunu serginin hayırlı olmasını diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İhlas Haber Ajansı çalışanlarına teşekkür ederek, "İhlas Haber Ajansı o gece kendine düşen görevi yerine getirmiştir. Milletin olaylardan haberdar olması adına o gün canını ortaya koyarak bu emekleri ortaya koyan tüm İhlas Haber Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunlardan ders almamız lazım, bundan sonraki nesillere bunları aktarmamız gerekiyor. Bunun için bu eserler bizim için büyük bir değer bu eserlerin bir araya getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Gaziantep vali Yardımcısı Uğur Aladağ da, İhlas Haber Ajansına teşekkür ederek, "İhlas Haber Ajansının 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaptığı çok büyük bir görevin sonucu olan bu fotoğrafları gördüğümde hem üzüldüm hem de haber ajansını da tebrik etmek istedim. Çok önemli bir çalışma, Türkiye genelinde kamuoyunun bilmediği görmediği çalışmaları geçen yıl olduğu gibi bu yılda kamuoyunun gözü önüne getiren yaşanan o kanlı geceyi anlatan aynı zamanda milletin o dik duruşunu gözlerin önüne seren bu fotoğrafları görmekten memnuniyet duydum" şeklinde konuştu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise çok güzel bir resim sergisi olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 2 yılına yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün İhlas Haber Ajansının 80 fotoğrafıyla sergi açmış. Hepside muhabirlerin el emeği göz nuru fotoğraflarıyla çok güzel bir sergi yapmışlar kendilerini kutluyorum. Tabi hainlerin milletimize saldırısını unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sergi ile ilgili değerlendirmesinde hain girişimin yaşandığı geceki arşivlerini tüm millet için açan İHA'ya teşekkür ederek, herkesi sergiyi görmeye davet etti.

Sergiyi gezen vatandaşlar ise fotoğrafları gördüklerinde tüylerinin diken diken olduğunu, o geceye geri döndüklerini, sergide emeği geçenlere teşekkür ettiler.