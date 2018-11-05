Igmg'den "Almanya'da Müslümanlar İçin Yaşam Daha da Zorlaştı" Açıklaması

BERLİN (AA) – Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, Almanya'da Müslümanlar için yaşamın zorlaştığını söyledi.



Başkent Berlin'deki Tempodrom Salonu'nda "14. Alemlere Rahmet Hz. Muhammed'i anma ve Maide-i Kur'an" programı düzenlendi.



Jurnal, burada yaptığı konuşmada, ülkede Müslümanlara karşı adam yaralama, hakaret, tahkir gibi günde ortalama 5 suç işlendiğine işaret ederek, "Almanya'da Müslümanlar için yaşam daha da zorlaştı." dedi.



Sokaklarda özellikle Müslüman kadınlara yönelik hakaretlerin ve darp vakalarının arttığını belirten Jurnal, "Bunun normal bir durum olmaması lazım." ifadelerini kullandı.



Jurnal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin kararını ise memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.



Hz. Muhammed'in ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu ifade eden Jurnal, "Adeta yaşayan Kur'an idi. Kur'an'ı anlamak isteyenler Hz. Muhammed'in hayatına, Hz. Muhammed'i anlamak isteyenler de Kur'an'a bakmalıdırlar. Kur'an evrensel bir mesajdır. Geldiği günkü gibi taptaze. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır." şeklinde konuştu.

Düzenlenen bu programın İslam'ı dar kalıplara sıkıştırmak isteyenlere güzel bir cevap olduğunu ifade eden Jurnal, "Varlığı muhabbet ve merhamet gibi yüce kavramlara dayanan, ahlak, adalet, hak, selamet ve emanet gibi kavramları merkeze alan bir din nasıl şiddet ve kabalıkla birlikte zikredilir? Bunu kabul etmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik de İslam'ın ilk emrinin "oku" olduğuna işaret ederek, "Türk toplumunun eğitime daha fazla değer vermesi gerektiğini düşüyorum. Okumanın, eğitime ve bilime değer vermenin bizi daha ileriye taşıyacağından eminim." diye konuştu.



Almanya'da son dönemde camilere yönelik saldırılar yapıldığını anımsatan Çelik, "Bazıları bu saldırıları sadece dernek saldırısı olarak görmek istese de bunların bir ibadethane olduğunu, bir cami olduğunu kimse yok sayamaz. Bu konuda hepimize çok önemli görevler düşüyor. Burada birliğimizi göstermemizin nedenlerini de tekrar görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Çelik, Türk toplumunun 50 yıldan fazla bir zamandan beri Almanya'da var olduğunu belirerek, "Türk toplumu çalışmakta ve çaba göstermekte. Sorun olmaktan ziyade çok önemli katkılarda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Programda, hafızlar Abdurrahman Sadien ve Abdulkadir Şehitoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.