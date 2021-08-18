Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır ve Ağrı'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır ve Ağrı'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır'daki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen anma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı.

Kentin farklı mahallelerindeki camilerde bir araya gelen gruplar, siyah elbiseler giyerek kent merkezindeki etkinlik alanına yürüdü.

Etkinliğe katılan binlerce kişi, sinezenler eşliğinde sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Programa Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Müftüsü İrfan Açık, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve din adamları ile vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de Ehlibeyt Yeliş Cami Derneğince Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı yapıldı.

İlçe merkezinde bir araya gelen çok sayıda kişi, mezarlık ve Yassıkaya köyü ziyaretinin ardından ellerinde Türk bayrakları ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyarak Ehlibeyt Yeşil Camisi'nin önüne kadar yürüdü.

Burada ilahiler okuyan vatandaşlar, sinezenler eşliğinde sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Vali Osman Varol, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin katledilmesinden birçok dersin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hazreti Hüseyin'in hak, adalet ve doğruluk için canını feda ettiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Bakın, daha birkaç gün önce yaşadığı çok hayati meseleleri bile çok kolay unutabilen fani insanoğlu, 1400 sene önce olan bu hadiseyi ve acısını sanki dün ve bugün sabah olmuş gibi yaşayabilmektedir. Kerbela olayından çıkarmamız gereken derslerden birisi de budur. Gerçekten insanoğlunun, hassas konularda üzerine düşen vazifelerle ilgili yaşadığı olayları hafızasından silmesi mümkün değildir. Hazreti Hüseyin efendimiz orada doğru bildiği, haklı gördüğü davası için canını ortaya koymaktan bir saniye bile tereddüt etmemiştir."

Vali Varol, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin dünyada doğruluğun sembolü olarak anıldığını belirterek, şehitleri katledenlerin ise lanetlendiğini anlattı.

Nefsin, insanoğlunun en zayıf noktası olduğuna işaret eden Varol, "Alemlerin nuru Peygamber Efendimizin en kıymetlim dediği torunu ve ehlibeytinden yarenlerin hepsini, dünya ve adalet hırsı için bu insanoğlu katletmeyi göze alabiliyor. Bizim üzerinden gelmemiz gereken bir diğer mesele de nefistir. Lütfen dünya, para, mevki, makam ve iktidar hırsı için haksızlık ile adaletsizliğin yanında olmayın." diye konuştu.

Anma programına Kaymakam Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız