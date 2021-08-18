Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır ve Ağrı'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır ve Ağrı'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır'daki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen anma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı.

Kentin farklı mahallelerindeki camilerde bir araya gelen gruplar, siyah elbiseler giyerek kent merkezindeki etkinlik alanına yürüdü.

Etkinliğe katılan binlerce kişi, sinezenler eşliğinde sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Programa Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Müftüsü İrfan Açık, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve din adamları ile vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de Ehlibeyt Yeliş Cami Derneğince Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı yapıldı.

İlçe merkezinde bir araya gelen çok sayıda kişi, mezarlık ve Yassıkaya köyü ziyaretinin ardından ellerinde Türk bayrakları ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyarak Ehlibeyt Yeşil Camisi'nin önüne kadar yürüdü.

Burada ilahiler okuyan vatandaşlar, sinezenler eşliğinde sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Vali Osman Varol, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin katledilmesinden birçok dersin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hazreti Hüseyin'in hak, adalet ve doğruluk için canını feda ettiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Bakın, daha birkaç gün önce yaşadığı çok hayati meseleleri bile çok kolay unutabilen fani insanoğlu, 1400 sene önce olan bu hadiseyi ve acısını sanki dün ve bugün sabah olmuş gibi yaşayabilmektedir. Kerbela olayından çıkarmamız gereken derslerden birisi de budur. Gerçekten insanoğlunun, hassas konularda üzerine düşen vazifelerle ilgili yaşadığı olayları hafızasından silmesi mümkün değildir. Hazreti Hüseyin efendimiz orada doğru bildiği, haklı gördüğü davası için canını ortaya koymaktan bir saniye bile tereddüt etmemiştir."

Vali Varol, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin dünyada doğruluğun sembolü olarak anıldığını belirterek, şehitleri katledenlerin ise lanetlendiğini anlattı.

Nefsin, insanoğlunun en zayıf noktası olduğuna işaret eden Varol, "Alemlerin nuru Peygamber Efendimizin en kıymetlim dediği torunu ve ehlibeytinden yarenlerin hepsini, dünya ve adalet hırsı için bu insanoğlu katletmeyi göze alabiliyor. Bizim üzerinden gelmemiz gereken bir diğer mesele de nefistir. Lütfen dünya, para, mevki, makam ve iktidar hırsı için haksızlık ile adaletsizliğin yanında olmayın." diye konuştu.

Anma programına Kaymakam Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı
Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı
Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı
Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Zeydan Karalar Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Kibariye Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Elmas Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:09:01. #1.15#

title