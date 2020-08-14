Iğdır'da Muharrem ayı ve aşure günü etkinlikleri bu yıl meydanlarda yapılmayacak Iğdır'da, her yıl düzenlenen ve 10 gün süreyle binlerce kişinin katıldığı Muharrem ayı ve aşure günü etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bu yıl meydanlarda yapılmayacak.

Iğdır'da, her yıl düzenlenen ve 10 gün süreyle binlerce kişinin katıldığı Muharrem ayı ve aşure günü etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bu yıl meydanlarda yapılmayacak.

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilmelerinden dolayı her yıl düzenlenen anma merasimlerinin bu yıl Kovid-19 önlemleri çerçevesinde meydanlarda topluca yapılmaması kararı aldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Matem ayı olan Muharrem ayının gelmesi, şüphesiz hepimizin mektebi hassasiyetlerimizin doruk noktasına ulaştığı bir zaman dilimidir. Kerbela, Aşure ve İmam Hüseyin kavramlarının gönlümüzdeki müstesna yerinin yanı sıra şu birkaç aydır bütün dünyayı küresel çapta etkileyen salgının pençesi altında bütün tedbirlere rağmen inleyen insanlık ve ilimizde neler yapabiliriz diye çalışma yaptık." denildi.

Koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için bazı kararların alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının bir nebze de olsa üstesinden gelebilmek ve insanlarımızı bu potansiyel tehlikeden koruyabilmek için yapılan değerlendirmeler neticesinde şu kararlar alınmıştır. Şehrin uygun her noktası bayrak, flama ve dini sembollerimizle süslenerek matem yaşatılacak. Aşure ve Tasua törenleri meydanda yapılmayacak, ihsan yemekleri verilmeyecek. Her caminin kendi cemaati, cami hocası önderliğinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacak. Bu kararlar alınırken en büyük referanslarımız müctehidlerimiz ve sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri olmuştur."

Kaynak: AA