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3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki leopar, Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da görüldü. Leopar, Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda termal kameraya yansıdı.

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, leoparın görüntülenmesinin, 'beklenen müjdeli bir haber' olduğunu söyledi.

GÜRCİSTAN VE İRAN'DA DÜZENLİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, IUCN Küresel Dağılımı'na bakıldığında leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirterek, "Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan. Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülmektedir. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk. 2017 yılında hazırladığım Iğdır'ın memelileri listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor" diye konuştu.

İşte Iğdır'da görüntülenen leopar;

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

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Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Son Dakika Haberleri

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