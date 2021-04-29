İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı
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İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı

İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ - Haberler | Sağlık

İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı Aldığı pidenin içerisinde vida olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fırından Ramazan pidesi alan Mehmet Şençakır, iftar vaktinde aldığı pidenin içerisinden 3 santimlik vida çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı

Aldığı pidenin içerisinde vida olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fırından Ramazan pidesi alan Mehmet Şençakır, iftar vaktinde aldığı pidenin içerisinden 3 santimlik vida çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Şençakır adlı bir vatandaş, iftar için bir fırından Ramazan pidesi satın aldı. Şençakır, daha sonrada evinde ailesiyle iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla orucunu açan Şençakır, bu sırada aldığı pideden yemeye başladı. 61 yaşındaki adam bir müddet sonra ise pidenin içerisinde 3 santimlik bir vida olduğunu fark etti. Şençakır, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti. Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu:

"Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum.

İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı
İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı
İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı
İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ

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