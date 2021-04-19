Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
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Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu

İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Haberler | Yaşam

Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

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Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu

AMASYA - Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Evden çıkmayın" uyarısına kulak verdiler. Meydanları boş bıraktılar ama cadde ve sokaklar iftar öncesi doldu taştı. Amasya'nın Suluova ilçesinde iftar vaktine dakikalar kala cadde ve sokaklarda vatandaşların sayısı arttı. Suluova'nın en işlek caddeleri iftara az bir zaman kala sokakta insan yoğunluğu arttı.

ATM kuyruğu, sokaklardaki insanlar virüsten korunmak için maske, eldiven gibi ürünlerle kendince önlemler alandılar ama sosyal mesafeye dikkat etmediler. Haliyle kalabalık meydanlar, parklar boş kalırken, ilçenin en işlek ara sokakları, caddeler insanlarla doldu.

Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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