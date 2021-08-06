İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu
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İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Sağlık

İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu Şırnak'ta 4 yaşındaki hasta, laparoskopik pyeloplasti yöntemi ile sağlığına kavuştu.

İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

ŞIRNAK - Şırnak'ta 4 yaşındaki hasta, laparoskopik pyeloplasti yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Şırnak'ta yaşayan ve ağrı şikayetiyle başvurduğu Şırnak Devlet Hastanesi'nde idrar kanalında taş olduğu belirlenen 4 yaşındaki Damla Basan, Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran tarafından yapılan başarılı bir operasyonla, taş çıkarılarak sağlığına kavuşturuldu. Şırnak Devlet Hastanesinde 4 yaşındaki kız çocuğunun idrar kanalından kapalı ameliyatla 4 santimetrelik taş çıkarıldı. Kentte 2 ay önce bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 4 yaşındaki Damla Basan'ın tetkiklerinde idrar kanalında taş olduğu belirlendi. Kapalı ameliyatla idrar kanalındaki 4 santimetrelik taş çıkarılan Basan, sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Dr. Engin Denizhan Demirkıran, hastanın bilinç kaybıyla iki ay önce hastaneye başvurduğunu, tetkikte idrar kanalında 4 santimetrelik taş olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Ameliyatla hastanın hızla sağlığına kavuştuğunu belirten Demirkıran, "Bu gün özellikli bir cerrahi operasyonumuzla birlikteyiz. 4 yaşında bir kız çocuğumuz bir buçuk ay önce bize başvurdu. Bilinç bulanıklığıyla bize geldi. İdrar kanalındaki taşı sebebiyle. Böbrek enfeksiyonu vücuduna yayılmış, bu sebeple bilinç bulanıklığı vardı. Durumu da kötüye gitmekteydi. O dönemde yaptığımız tetkiklerinde idrar kanalındaki taşını gördük. Taşın 4 santimlik bir taşı vardı. ve acil olarak stant taktık. İdrar kanalına bir stant takarak, idrar çıkışını sağlamış olduk. Bu sayede hastamızın bilinci tekrar yerine gelmiş oldu. Durumu ve böbrek değerlerin normale döndü. Aradan bir süre zaman geçtikten sonra, hastanın kalıcı ameliyatını yapmak için tekrar değerlendirdik. Şırnak'ta il defa yapılan çocuklarda laparoskopik pyeloplasti taş ameliyatı, yani kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleşirdik. Hastamızda farklı olarak normal ameliyatlardan, 10 santimlik bir kesi yapılıyor. Ama biz bu ameliyatta yarım santimlik, üç tane kesi yaparak, hastamızın 4 santimlik taşını çıkarmış olduk. Hastamızı ve böbreğini de bu sağlığına kavuşturduk. Hastamızı ameliyatın ikinci gününde taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız tamamen sağlığına kavuştu. Her hangi bir ağrısı yok. Yemeğini yiyebiliyor. Günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor" dedi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rabia Ata da, "Hastamız üreter taşı nedeniyle daha önce ürosepsiz şikayetiyle hastanemize başvurdu. Öncelikle stend takarak antibiyotik tedavisine başladık. Kalıcı ameliyatını da 2 gün önce yaptık. Hastamız şikayetlerinden kurtuldu ve tamamen sağlığına kavuştu. Bugün taburcu olmasını planlıyoruz. Bu ameliyat bir ekip işi aslında hastanemizde bize bunu sağlayan başta Denizhan hoca olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anne Halime Basan ise, "Kızım bir buçuk ay önce fenalaştı hastaneye getirdik. 18 gün hastanede yattıktan sonra ameliyatını gerçekleştirildi. Allah'a çok şükür şuan durumu iyidir kızım sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun" diye konuştu.

İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu
İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu
İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu
İdrar yolunda 5 santimetrelik taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

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