İDDEF'ten Afrika'da fidan seferberliği
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İDDEF'ten Afrika'da fidan seferberliği

İDDEF, Afrika kıtasında medrese ve yetimhanelerinin bahçesi ve çevresi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde hayırseverlerin desteğiyle fidan dikimi yaptığını duyurdu.

İDDEF'ten Afrika'da fidan seferberliği
09.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:42

İDDEF, Afrika kıtasında medrese ve yetimhanelerinin bahçesi ve çevresi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde hayırseverlerin desteğiyle fidan dikimi yaptığını duyurdu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), dünyanın dört bir yanında yaptığı İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarıyla birlikte insanlığın ve dünyanın yarınlarına fayda sağlayacak projeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden İDDEF, uygulamaya aldığı Afrika Fidan Projesi ile birlikte bağışçıların ismini ya da seçtikleri ismi vererek medrese ve yetimhane bahçesi olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde fidan dikiyor. İDDEF, son olarak Burkina Faso'da inşasını tamamladığı ve açılışını gerçekleştireceği yetimhanenin bahçesinde 'Annelerimiz Hatıra Fidanlığı' ismiyle 100 mango ve limon fidanı dikti.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Muhabbetle birlikte insanlığa hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda bağışçılarımızın desteğiyle inşa ettiğimiz cami, medrese, mescit ve yetimhanelerle hem eğitim hem de çalışmalarımıza destek olarak sürdürdüğümüz insani yardım faaliyetleri ile birlikte insanlığa fayda sağlayan projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede dünya üzerinde daha yeşil bir yaşam bırakmak, Afrika'daki kardeşlerimize fayda sağlamak için Afrika Fidan Projesini hayata geçirdik.İlk etapta Burkina Faso, Nijerya, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Uganda ve Tanzaya'da medreselerimizin ve yetimhanelerimizin bulunduğu bölgeleri ağaçlandırırken, Allah'ın (c.c) bize bahşettiği çok önemli nimetlerden olan ormanları korumaya çalıştığımız gibi Afrika genelinde orman ve yeşil alan oluşumunu sağlayacak fidanlar dikmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple yeşili ve doğayı koruyup geliştirerek hem bölge halkının hem de diğer canlıların yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda hassas davranıyoruz. Dinimiz İslam da ağaca, yeşile ve tabiata büyük önem veriyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde "Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin" diyerek bize ağacın insanlığa yaşam nimeti sunan ve meyvesinden, gölgesinden faydalanıldıkça sevap yazıldığını anlatmış oluyor. Yine başka bir hadiste "Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır" buyurulur" ifadelerine yer verildi.

Projeyle doğanın gelişimine destek olunduğu ve farkındalık oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Burkina Faso'da 2018 yılında açılışını yaptığımız medresemizin bahçesine diktiğimiz fidanlar boy vermeye devam ederken, kıymetli bir hayırseverimizin bağışıyla inşa ettiğimiz yetimhanemizin bahçesine Afrika Fidan Projesi kapsamında "Cennet, annelerin ayakları altındadır" anlayışıyla 'Annelerimiz Hatıra Fidanlığı' oluşturduk. Açılışını yapacağımız yetimhanenin bahçesine annelerimiz, çocuklar ve görevli kardeşlerimizle birlikte 100 adet mango ve limon fidanı diktik. Nasıl medreselerimizde eğitim tohumları filizleniyorsa, hocalarımızın ve talebelerimizin elleriyle çorak topraklara dikilen fidanlar da yarınlara nefes oluyor. Çorak topraklarla birlikte gönüllerde sevinçle yeşeriyor.Bağışçılarımızdan gelen desteklerle Afrika'da bulunan yerel hocalarımızın bakımında ve kontrolünde olacak şekilde projemizi yürütüyoruz. Bağışlar 100 fidana ulaştığı zaman hocalarımızın ve talebelerimizin eşliğinde dikimleri gerçekleştiriyoruz. Afrika'da dikili bir ağacımız olsun diyenler projemize destek olabilir, 100 lira bağış ile bir fidanı toprakla buluşturabilirler. Gelin Afrika'yı hep birlikte yeşertelim" denildi.

Afrika'da fidan diktirmek isteyen hayırseverlerin iddef.org internet sitesi üzerinden bilgi alabilecekleri belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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