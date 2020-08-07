İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile orman yangınları genelgesi: Anız veya bitki örtüsü yakılmasına müsaade edilmeyecek
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile orman yangınları genelgesi: Anız veya bitki örtüsü yakılmasına müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine orman yangınları konulu bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerlerin 15 Ağustos'a kadar belirlenecek. Anız veya bitki örtüsü yakılmasına ise kesinlikle müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile orman yangınları genelgesi: Anız veya bitki örtüsü yakılmasına müsaade edilmeyecek
07.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:06

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Orman Yangınları" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu" acilen toplanacak. Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos'a kadar belirleyecek.

ORMANLIK ALANLARA YAKIN DÜĞÜNLERDE YANICI MADDE KULLANILAMAYACAK

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

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