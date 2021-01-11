İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı ilanı? İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerde alım yapıyor?

İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı ile kadrosundaki personel sayısını genişletmeye hazırlanıyor. Pek çok alanda personel alımı yapacağını duyuran İçişleri Bakanlığı, 1772 personel alımı ilanı? İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerde alım yapıyor?

İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı ile kadrosundaki personel sayısını genişletmeye hazırlanıyor. Pek çok alanda personel alımı yapacağını duyuran İçişleri Bakanlığı, 1772 personel alımı ilanı? İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerde alım yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1772 PERSONEL ALIMI YAPACAK KADROLAR NELERDİR?

ancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak.

Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alım tarihleri 2021 yılında ne zaman yapılacak araştıran adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alım şartlarını da merak ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuruya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Alım tarihleri ise duyuruda yer alacak. İşte İçişleri Bakanlığı personel listesi...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek. Sözleşmeli personel alımı ile birlikte 2021 yılında son dört yılın en yüksek sözleşmeli personeli alımı yapılmış olacak. Bu süreçte hangi kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvuruda gerekli evraklar merak ediliyor.