İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar Cuma akşamı gece yarısına 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında sokaklarda oluşan görüntülerle bir anda tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eleştirileri aldım, kabul ettim" dedi. Soylu akşam saatlerinde ise istifasını açıkladı.

Süleyman Soylu, bu akşam Twitter'da yaptığı açıklamayla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Soylu, cuma akşamından bu yana yaşanılanlar nedeniyle tepki çekmişti.

Cuma akşamından bu yana yaşananlar:

YASAK İLANI SONRASI İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

İçişleri Bakanlığı, cuma akşam saat 22.00'de İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Bu karar sonrası vatandaşlar market ve fırınlara akın ederek kargaşaya yol açtı. Koronavirüs salgınını önlemek için alınan bu kararın ardından salgını artıracak görüntüler oluşması eleştiri oklarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevirdi.

"ELEŞTİRİLERİ, HAKARETLERİ ALDIM, KABUL ETTİM"

Süleyman Soylu, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a verdiği röportajda ise bu eleştiriler hakkında şunları söylemişti: "Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim."

"SORUMLULUK ŞAHSIMA AİTTİR"

Akşam saatlerinde ise Soylu Twitter hesabından şunları söyleyerek istifasını açıkladı: "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."