İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs paylaşımı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs paylaşımı
Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırıları devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Soylu, 1904 yılında çekilmiş Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görevli Türk Jandarması'nın fotoğrafını paylaşarak, "Olduğu yerde huzur" dedi.

İsrail polisinin, Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın işgaline karşı direnen Filistinlilere yönelik insanlık dışı muameleleri devam ederken, söz konusu olayları Türkiye'den de çok sayıda tepki yükselmeye devam ediyor.

Sosyal medyada çok sayıda Türk vatandaşı, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da İsrail tarafından yapılan uygulamaları sert bir dille eleştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da Kudüs'le ilgili flaş bir paylaşım geldi.

Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden 1904 yılına ait Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görevli Türk Jandarması'nın fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Olduğu yerde huzur" notunu düştü.

Bakan Soylu'nun paylaşımına Türk vatandaşları tarafından çok sayıdayorum geldi.

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