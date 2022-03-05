İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2022 Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı"na katıldı Açıklaması

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hazırlıklarımızı en üst seviyede ortaya koymalıyız. Deprem anı karmaşık bir andır. Bu konuda uzmanlığı bulunan bütün bilim insanlarımızın bilimsel veri tespiti ciddi bir deprem tehdidinin çok da uzakta olmadığı yönündedir. Bunu görmezden gelmek kendimizi kandırmak olur." dedi.

Türkiye'nin afetlere hazır olması ve toplumun afet bilincini sürekli arttırmak amacıyla 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan ettiklerini belirterek bu yılın tatbikatlarla geçeceğini söyledi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde "2022 Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz ile ilgili birimlerin yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan ettiklerini söyledi. Bu kapsamda bu yıl çeşitli bölgelerde tatbikatlar yapılacağını belirten Soylu, "Geçtiğimiz hafta Erzurum'da Türkiye'de bütün birimlerin katıldığı çok başarılı bir tatbikat gerçekleşti. Afetlere hazır olma ve toplumun afet bilincini sürekli arttırma, afet farkındalığımızı diri tutmak anlayışıyla 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Soylu, Erzurum'daki tatbikatla bunun ilk adımını attıklarını dile getirerek "2019-2020 yılı afet hazırlık yılıydı. 2021 yılı da afet eğitim yılıydı. Burada 5 temel amacımız, 32 hedefimiz var. Bütün okullarda ve üniversitelerde, kamu kurumlarında, havalimanlarında, otobüs terminallerinde, hastanelerde, cezaevlerinde, organize sanayi bölgelerinde, alışveriş merkezlerinde, konutlarda, sitelerde arama kurtartma gibi tatbikatlar olacaktır. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda 66 il düzeyinde tam tatbikat, 15 bölgesel düzeyde tam tatbikat gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Son 2 yılda meydana gelen afetlerde 65 bin konutun yapımına başladık"

Türkiye'de 2020 ve 2021 yılında meydana gelen afetlerde zor ama başarılı bir sınavdan geçtiklerine vurgu yapan Soylu, "2021 yılında Türkiye'deki orman yangınlarında ve sel afetlerinde konut, iş yeri, eşya, araç ve diğer yardımlar olmak üzere vatandaşlarımıza toplam 354 milyon 250 bin lira doğrudan acil nakdi yardım yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla tarım zararlarının da bir kısmını AFAD olarak biz karşıladık." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin, AFAD Başkanlığı koordinesinde 2020 ve 2021 yıllarında zorlu ama işin altında kalmayan bir sınav verdiğini anlatan Soylu, kimseye de "Nerede bu devlet?" dedirtmediklerini kaydetti.

Soylu, bütün illerde çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini ve 81 ilde il risk azaltma planlarını tamamladıklarını belirterek "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı kapsamında son 2 yılda meydana gelen afetlerde 65 bin konutun yapımına başladık. Bunun 45 bin konutunu yaptık, bitirdik ve teslim ettik. Geri kalanı devam ediyor." dedi.

"İstanbul'da ulusal düzeyde, çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz"

Afetlere hazır olmak ve toplumun afet bilincini sürekli arttırmak amacıyla İstanbul'da geniş kapsamlı tatbikat düzenleneceğini dile getiren Soylu, kentte deprem riskinin bulunması nedeniyle alınan önlemlerin üst seviyede olduğunu söyledi. Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir uluslararası düzeyde arama ve kurtarma tatbikatı, 18 uygulama tatbikatı, 11 tematik tatbikat, 2 bin 921 yangın ve tahliye tatbikatı, 51 bin 281 deprem anı tatbikatı, 71 sivil savunma ikaz alarm tatbikatı olmak üzere toplam 54 bin 302 tematik tatbikat planlamış olduk. Tüm bu süreçleri yaşarken İstanbul'u afetlere hazırlamakla özellikle de bir deprem afetine karşı hazırlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Böyle bir beklentimiz var mı? Bu bir sır değil, evet, var."

AFAD verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de toplam 23 bin 753 depremin meydana geldiğini, bunların 205'inin 4-5 şiddeti arasında, 26'sının 5-6 şiddeti arasında, 3'ünün ise 6 şiddetinden büyük olduğunu ifade ederek programa katılan yetkililerin çok duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

"İstanbul'da acil durum toplanma ve barınma alanlarının sayısını çoğalttık"

Soylu, burada meseleyi ciddiye almak ve yarın deprem olacakmış gibi hazırlanmak durumunda olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz bütün işlerimizi yaparken, zihnimizin bir tarafında bu depremle ilgili hangi tedbirlerimizi aldığımız, kurumumuzun buna hazır olup olmadığını ölçmeliyiz. Türkiye afet bölgesidir. Deprem, sel, toprak kaymaları, çığ, coğrafyanızın bir gerçeği. Hazırlıklarımızı en üst seviyede ortaya koymalıyız. Deprem anı karmaşık bir andır. Bu konuda uzmanlığı bulunan bütün bilim insanlarımızın bilimsel veri tespiti ciddi bir deprem tehdidinin çok da uzakta olmadığı yönündedir. Bunu görmezden gelmek kendimizi kandırmak olur."

İstanbul'da acil durum toplanma ve barınma alanlarının sayısını çoğalttıklarına dikkati çeken Soylu, bölgede muhtemel deprem sonrasında çok sayıda ilden yardım gelebilecek şekilde plan yapıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da acil durum toplanma alanlarının sayısı 2 bin 864'ten 5 bin 598'e, kişi başına düşen toplanma alanı miktarını da 1,12 metrekareden 3,37 metrekareye çıkarttıklarını söyledi.

İstanbul'da toplanma barınma kapasitesinin ise 2 milyon 400 bin kişiye çıkarıldığını anlatan Soylu, İstanbul'da, Yalova'da, Kocaeli'de, Tekirdağ'da meydana gelmesi muhtemel deprem sonrasında görevlendirmek üzere 45 ilin tüm sistematiğiyle beraber hazırlandığını kaydetti.

AFAD'ın mobil uygulaması

Soylu, AFAD'ın olası afetlere karşı oluşturduğu uygulamanın vatandaşlara faydasına değinerek kurumun sosyal medyada yayınladığı afet olaylarına ilişkin videoların da izlenmesi tavsiyesinde bulundu. Yılın son aylarında Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir tatbikatın düzenleneceğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD'a bir mobil uygulama yaptık ve bu mobil uygulamayı da harekete geçirdik. Yüzbinlerce insan bu uygulamayı yükledi. Uygulamada hedefimizi 10 milyon olarak nitelendirdik. Bu kampanyamızla birlikte inşallah 10 milyon vatandaşımızın bunu indirmesini temin edeceğiz. Hem iletişim için hem deprem anında mobil uygulama yol göstersin diye hem de enkaz altındaki vatandaşa ulaşabilmek için buna ihtiyacımız var."