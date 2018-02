İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye bugün, milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında birincidir"

"2016 rakamlarına göre dünyada 400 bin yetim, 12 milyondan fazla çocuk mülteci veya sığınmacı konumunda yaşıyor"

Bakan Soylu Somalide şehit Eren Bülbül adına yaptırılacak olan Yetimhanenin yardım kampanyasına katıldı

Bakan Soylu, "Suriye'deki iç savaşı nedeniyle 10 bin çocuk, kendisine refakat edebilecek tüm yakınlarını kaybetmiş durumda"

TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bugün, milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında birincidir" dedi.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, Somali'nin başkenti Mogadişu'da inşa edilecek yetimhaneye, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adı verilecek. Yetimhane için Zorlu Grand Otel'de düzenlenen yardım kampanyasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ve Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'de katıldı. Programa ayrıca AK Parti Trabzon Milletekilleri Adnan Günnar, Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda iş adamı ve İHH gönüllüleri katıldı. Kuran Tilaveti ile başlayan program ardından bir yetimin hayatından kesitinin anlatıldığı kısa filmle devam etti.

"Sokağın başına tank koyardılar"

Bizim OHAL ilanımıza laf ediyorlar diyen Bakan Soylu, "PYD ile ilgili görüşmelerimiz sonrasında yabancı basın mensupları bize OHAL üzerinden hesap sormaya çalışıyorlar. Bizim ilan ettiğimiz OHAL'e kurban olsun onlar. Açıkça söylemek isterim, eğer bizim verdiğimiz mücadeleyi onlar veriyor olsalardı, bizim şartlarımız onların ülkelerinde olsaydı, her sokağın başına bir tank koyarlardı. Biz bütün bu sıkıntılı mücadeleyi sadece manevi değerlerimize yaslanarak veriyoruz ve bunların en önemlilerinden biride şehadet anlayışımızdır. İşte onun için bu yetimhanenin ismi Eren Bülbül'dür. Bu meseleyi sadece basit bir 'isim verelim gönül alalım' meselesi olarak görmeyin. Eren'in şehadetimize hem karşımızdaki hainliğin boyutunu göstermektedir, hem de bu milletin bütün neferleriyle bu meselede bir şuur sahibi olduğunu göstermektedir. İşte bugün zeytin dalı operasyonunu yapıyoruz. Evlatlarımız, bu kiralık katilleri bertaraf etmek için büyük bir mücadele içindeler ve büyük bir başarıyla da bu operasyonu sürdürüyorlar. Esas itibarıyla bu operasyon da bir merhamet operasyonudur. Orada esir alınmış, 2012'den beri işgal altında olan yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir yeri kurtarmaya ve bize yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışıyorlar. Şehitlerimiz de oluyor. İçimiz yanıyor. Allah bütün şehitlerimize ganiganirahmet eylesin. Gazi evlatlarımıza acil şifalar ihsan eylesin. bu millete silah çeken, ihanet eden, mazlumların hayatlarına kast edenleride kahr-ü perişan eylesin. işte tabloyu görüyorsunuz. Bize akıl verenler, 'bizim orada ne işimiz var, bunların burada ne işi var' diye kara bir propagandayı yürütenler, bu tabloyu iyi okumalıdır. Güney sınırımızdaki bütün namlular Türkiye'ye çevrilmiş durumdadır. buna kayıtsız kalmak, ancak bu ülkenin geleceğini düşünmeyen, siyasetini millete yaslayamayan, milli olamayan ve birilerinin pohpohlamasına aldanan ahmakların işidir" dedi.

"2016 rakamlarına göre dünyada 400 bin yetim, 12 milyondan fazla çocuk mülteci veya sığınmacı konumunda yaşıyor"

Bu projenin dayandığı üçüncü manevi değer ise, bizim inancımızın yetime mazluma bakış acımızdır diyene Bakan Soylu,"Yetim deyince bizim yüreğimiz bir başka titrer. Biz, o kutlu resulün yetimliğini kendimize dert etmiş bir ümmetiz. Anasından, babasından, dedesinden, camideki hocasından bunu öğrendik. Keza rahmetli Aydın Menderes'in lakabı, milletin yetimiydi. Dolayısıyla bizim bu işe bakışımız, bambaşkadır. 2016 rakamlarına göre dünyada 400 bin yetim ama 12 milyondan fazla çocuk mülteci veya sığınmacı konumunda yaşıyor. 23 milyon kadar çocuk da kendi ülkesi içinde yerinden edilmiş veya göçmen konumundadır. Afrika'da çocuk savaşçı olarak savaştırılan çocukların sayısı on binlerle ifade ediliyor. Evet, çocuk savaşçı 9-10 yaşlarında çocuklar, anne babadan, aileden mahrumlar. eğitiliyorlar, boynunda Kalaşnikoflarla savaştırılıyorlar. Birileri hala buralara vicdanlarını mühürleyerek silah satıyor, darbeler ve iç savaşlar organize ediyor. Suriye savaşı nedeniyle bugüne kadar Türkiye'ye gelen çocuk sayısı 1 milyon 309 bin'dir. Bu demektir ki bu aziz millet, o kara propagandaya itibar etmeyip bu kadar çocuğun hayatını kurtarmıştır. 284 bin 777 çocuk da bu topraklarda doğdu. Hani geleceğe bıraktığımız en büyük miras bu diyorum ki bu çocuklar kendi toraklarına gittiklerinde yeşertecekleri o dostluk bu coğrafyanın, içinde bulunduğumuz haritanın barışı olacaktır. Belki o çocuklar buraya gelmeselerdi o savaşın içinde yitip gideceklerdi. 20 bin 429 Suriyeli öğrenci üniversitelerimizde, 669 bin 780 öğrenci ise Milli Eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda eğitim almaktadır. Çarpıcı bir rakam, Suriye iç savaşı nedeniyle 10 bin çocuk, kendisine refakat edebilecek tüm yakınlarını kaybetmiş durumda.

Yani ne ana var, ne baba, ne de bir başka akraba, kendisine bakmaktan aciz bir halde ve yanında hiç kimsesi yok. Bu rakamları şunun için verdim, bu aziz milletin vicdanının nasıl büyük bir iş başardığını, neden Somali'de bu yetimhaneyi yapmanın bize yakıştığını göstermek istedim. Sonra birileri de çıkıyor diyor ki 'biz bu işe niye karıştık'. Arkadaş, sınır güvenliği şöyle dursun, sadece bu tablo bile senin vicdanında, yüreğinde eğer bir şeyleri kımıldatmıyorsa, bizim sana anlatabilecek bir şeyimiz yoktur. Sen ne yetimden anlarsın, ne çocuktan anlarsın, ne şehadetten, ne insan sevgisinden anlarsın. Eğer biz bu çocuklara bigane kalırsak, sırtımızı dönersek, ahirette o peygamberin yüzüne bakamayız, Allah'ın huzurunda söyleyecek hiç bir söz bulamayız" diye konuştu.

"Türkiye bugün, milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında birincidir"

Türkiye bugün, milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında birinci olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Almanya, övünüyor. Dış ticaret fazlası ar. Amerika övünüyor. Bizde övünüyoruz hayıra fazlamız var. Onlardan daha fazla.. Suriye'den örnekler verdim ama dünyanın birçok yerine bu aziz milletin yardımları ulaşmaktadır. Size bir şey söyleyeyim. Lafımızı esirgemeyiz. Almanya'ya gitmeden önce dünyada mültecilerden önemli bir kişi ziyaretime geldi. Önümde bir çok not vardı. Aldım bir kenara. Dedim ki sefa geldiniz. Bizim size anlatacak hiçbir şeyimiz yok. Size söyleyecek sözümüz de yok. Çünkü artık hikaye dinlemekten usandı bu millet. Hiç umurumuzda değil. Ne düşünüyorsunuz, ne söylüyorsunuz bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz kendi göbeğimizi kendimi kesebilme kabileyitine sahibiz. Bize verdiğiniz akılları, yol güzergahlarını kendi kendine anlatın. Başlarını eğdiler bir şey söyleyemediler. Bu milletin asaleti. Allah bu milletten razı olsun. Somali, dünyada uzun yıllardır acıların yaşandığı, maalesef insanlığın geldiği medeniyet seviyesine yakışmayan bir hali yaşamaktadır. ve bunu onlara birileri yaşatmaktadır. Kıymetli cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak 1 kez, cumhurbaşkanı olarak 2 kez bu ülkeyi ziyaret etmiştir. aynı zamanda G20 ülkeleri arasında bu ülkeye bu düzeyde ziyaret gerçekleştiren tek liderdir. Somali'de ciddi yatırımlar ortaya koyduk. Yeni havaalanı terminali yaptık. TİKA eliyle başkent Mogadişu'da yaptığımız hastane, halen ülkenin en büyük hastanesidir.

TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığımız, AFAD, Sağlık Bakanlığımız gibi bir çok kurum, bu ülkede temsilcilikler açmıştır. Afrika kökenli olmayan tek havayolu şirketi olarak bu ülkeye Türk Hava Yollarının sefer koyması gibi adımlarımız, bu güzel ülkenin insanlarına yalnız olmadıklarını hissettirmektedir. İnşallah bu yetimhane projemiz de oradaki orada ki mazlumların hayır duasına sebep olacaktır. Emeği geçenlerden Allah gani gani razı olsun. burada büyük bir sevap çeşmesi, Allah'ın rızasının olduğu bir çeşme vardır. Ben aklı olanın bu bereketten istifade etme fırsatını kaçırmayacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

350 Bin TL'yi Bakan Soylu 1 dakika içinde topladı

Bakan Soylu 550 bin TL'ye mal olacak yetimhanenin 200 bin TL'lik kısmının yardım kampanyası ile toplandığını öğrenince burada geri kalan kısmı ise salonda bulunan iş adamlarından topladı.