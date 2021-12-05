BALIKESİR (Habermetre) - İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KARESİ ATATÜRK EVİ'NDE

Balıkesir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karesi Atatürk Evi'ni ziyaret ederek Başkan Dinçer Orkan'dan bilgi aldı.

Karesi Atatürk Evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ağırladı. Balıkesir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karesi Atatürk Evi'ni ziyaret ederek Başkan Dinçer Orkan'dan bilgi aldı. Soylu'ya ziyaretinde Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da eşlik etti.

Başkan Orkan, Bakan Soylu'yu Atatürk Evi'ni gezdirerek müzedeki bölümler hakkında detaylı bilgiler verdi. Karesi Atatürk Evi'ni beğendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Konsept olarak çok güzel bir yer yapmışsınız. Konsept olarak ta, işleyiş olarak ta, teknolojik olarak ta bence çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık" dedi.

Bakan Soylu Atatürk Evi'ni ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekimi ardından Bakan Soylu diğer programları için Atatürk Evi'nden ayrıldı. Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş yeraldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet