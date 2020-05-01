İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı Açıklaması
01.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'yerli ve milli' şeklinde tarif ettiği üretim stratejimiz sayesinde bu ülke insanının emeği, artık hayatımızın her alanında bir gurur abidesi olarak yükselmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'yerli ve milli' şeklinde tarif ettiği üretim stratejimiz sayesinde bu ülke insanının emeği, artık hayatımızın her alanında bir gurur abidesi olarak yükselmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, helal lokmanın kutsallığıyla yoğrulmuş bir inancın ve medeniyetin çocukları olarak emeğin ve alın terinin bayramına ulaşmanın sevinci ve anlamının başka olduğunu ifade etti. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de ayakta kalabilmenin, insanın varlığını geleceğe taşıyabilmenin en büyük etkenlerinden birinin, bu ülkenin evlatlarının becerisi, elinin emeği, aklı ve helal alın teriyle ürettikleri olduğunu belirten Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Yerli üretim silahıyla, helikopteri ve insansız hava araçlarıyla terörle mücadele eden, ekip biçtiği ürünle hem kendi milletini hem dünyadaki garip gurebayı doyuran, bugün de en gelişmişinden en fakirine kadar dünyanın pek çok ülkesine maske, tulum, solunum cihazı ve diğer tıbbi ekipmanları üretip göndererek pandemi krizinde insanlara yardım elini uzatan ve umut olan ülke, bizim ülkemizdir. Yıllar yılı emeği ve onun bayramını bir çatışmanın odağına yerleştirmeye çalışan köhne zihniyet ise bugün gelinen noktayı elbette ki kıskançlıkla izlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'yerli ve milli' şeklinde tarif ettiği üretim stratejimiz sayesinde bu ülke insanının emeği, artık hayatımızın her alanında bir gurur abidesi olarak yükselmektedir."

Soylu, yüksek teknolojili ürün üretebilen, özellikle savunma sanayisinde ortaya koyduğu gelişmeyle hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de küresel pazarda rekabet edebilen Türkiye'nin, bugün sağlık sektöründen hizmet sektörüne, sanayi üretiminden tarıma kadar her alandaki nitelikli ve fedakar iş gücüyle elini geleceğe uzattığını vurguladı.

Soylu, "Bu başarının ve bu gururun bütün mimarları, bu ülkenin üreten, çalışan, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları alın terleriyle bereketlendiren bu aziz milletin tüm evlatları" diye seslendiği emekçilerin bayramını, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısından alıntıyla kutladı. Soylu, "Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip, haram nedir bilmeyenler... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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