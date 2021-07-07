İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Siirt Valiliğini ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Siirt Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Siirt Valiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Siirt Valiliğine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Siirt Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Çataklı, Şeref Defterini imzaladı.

Çataklı, Valilik makamında Hacıbektaşoğlu ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına Çataklı'ya Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.

Daha sonra Çataklı başkanlığında Valilik Toplantı salonunda düzensiz göçmenlere ilişkin değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik ziyaretine ve toplantıya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman, Bitlis ve Siirt İl Emniyet Müdürleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Batman, Bitlis ve Siirt İl Göç İdaresi müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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