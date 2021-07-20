İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE: GİDİŞLERDE VATANDAŞIMIZ DİKKAT ETTİ
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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE: GİDİŞLERDE VATANDAŞIMIZ DİKKAT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirleri değerlendirerek dönüş trafiğine dikkat çekti.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirleri değerlendirerek dönüş trafiğine dikkat çekti. İnce, 'Şu anda nazar değmesin, vatandaşlarımız dikkatli bir şekilde, iyi gidiyorlar. Bayram tatilinin yaygın olmasının da buna etkisi oldu. Sıkışmadı. Gidişlerde vatandaşlarımız dikkat etti. Dönüşlerde de özellikle bu kurallara dikkat edilmesini özellikle bekliyoruz' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün Ankara karayolu üzerindeki trafik denetim noktasında bayram uygulamalarına katıldı. Ankara'dan karayoluyla gelen Bakan Yardımcısı İnce'yi, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy karşıladı. İnce, trafik noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet ederek trafik kurallarını hatırlattı. Araçlardaki çocuklara hediyeler veren İnce, Kurban Bayramı tatilince uygulanacak trafik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhterem İnce, bakanlığın üst düzey yetkilileri olarak, uygulamaların nasıl gittiğini ve tedbirlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını yerinde görmek amacıyla yollara düştüklerini ifade ederek, 'Sizlerin de bildiği gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün de bayramla birleşmesiyle tatil süreci başlamış oldu. Bu süreci kapsayacak şekilde tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmaya çalıştık. Bu kapsamda toplamda 120 bin 372 ekibimiz görev başında olacak. Yine 226 bin 586 personelimiz de bilfiil görevde, sahada ve yollarda olacak. 45 tane başmüfettişimiz sivil denetim yapacak, tedbirlerin nasıl uygulandığını yerinde denetleyecekler. Otobüslerde sivil denetimler gerçekleştireceğiz. Daha önceki bayramlarda da bunları uyguluyorduk ve çok amacına uygun denetimlerdi bunlar. Bunları aynı şekilde devam ettiriyoruz. Havadan denetimler, çok sonuç getirici denetimler oluyor. Bu bayramda da sayısını arttırarak devam ettiriyoruz. Helikopter ve dronlarla havadan denetimlerimiz şu anda da devam ediyor. Maket araç uygulamalarımız var. Maket araç ve maket personellerimizle yollarda denetimleri devam ettiriyoruz. Hedefimiz bütün kazaları ve özellikle de ölümlü kazaları sıfırlamak, vizyon sıfır hedefiyle çalışıyoruz' dedi.

'AMAÇ KAZALARI SIFIRA İNDİRMEK'

Alınan tüm tedbirlerin hedefinin kazaları en aza indirmek olduğunu belirten ince, 'Tek amacımız bu konularda özellikle bayram günlerinde ve diğer günleri de kapsayacak şekilde trafikteki kazaları en aza indirip sıfırlamak. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sene de bir kampanya başlattık. 'Yol ver hayata' şeklinde bir kampanyamız var. Yine, 'dikkatiniz ile yol ver hayata', 'kemerinle yol ver hayata', 'kaskınla yol ver hayata' ve 'sabrınla yol ver hayata' diyoruz. Sonuç olarak şunu belirtmek gerekirse, trafik kazalarını, kazalardaki ölümleri ve yaralamaları en aza indirme şansına sahibiz, yeter ki isteyelim. Çözüm tamamen kendimizden kaynaklanıyor. Kuralları uygularsak, tedbirleri kendimiz alırsak, yolda hız yapmazsak, emniyet kemerimizi takarsak, sabırlı ve dikkatli olursak, motor kullanırken kaskımızı takarsak ve araç kullanırken cep telefonu kullanmazsak istediğimiz bu sonuçları en kısa sürede elde edebiliriz diye değerlendiriyoruz? diye konuştu.

'NAZAR DEĞMESİN, ŞU ANDA İYİ GİDİYOR'

Dönüş trafiğinin çok önemli olduğunu anlatan İnce, 'Şu anda nazar değmesin, vatandaşlarımız dikkatli bir şekilde, iyi gidiyorlar. Tabi ki daha iyiyi hedefliyoruz. Bayram tatilinin yaygın olmasının da buna etkisi oldu. Sıkışmadı. Dönüş trafiği önemli. Şimdi gidişler var. Gidişlerde vatandaşlarımız dikkat etti. Dönüşlerde de özellikle bu kurallara dikkat edilmesini özellikle bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik uygulamalarının ardından görevli personelle sohbet ederek bayramlarını kutlayıp Eskişehir'den ayrıldı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE: GİDİŞLERDE VATANDAŞIMIZ DİKKAT ETTİ
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE: GİDİŞLERDE VATANDAŞIMIZ DİKKAT ETTİ
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE: GİDİŞLERDE VATANDAŞIMIZ DİKKAT ETTİ
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE: GİDİŞLERDE VATANDAŞIMIZ DİKKAT ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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