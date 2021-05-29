İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle alakalı bir paylaşım yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle alakalı bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle alakalı bir paylaşım yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; paylaşımında, "İstanbul'un fethi mübarek olsun! Bu güzel şehri bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı