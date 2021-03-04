İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de denetim (2)

AVM'Yİ GEZİP, İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, kontrollü normalleşme sürecinde İzmir'de gerçekleştirilen denetimler kapsamında İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezini (AVM) gezdi. AVM'deki restoran bölümünde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Erdil, ardından diğer katlardaki mağazaların bulunduğu alanlarda da dolaşıp, esnaflarla sosyal mesafeyi koruyarak selamlaştı.

Gökçe ADAR/ İZMİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR