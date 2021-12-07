İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu - Haberler
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İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İsviçre'de intihar etmek isteyenler için satışa sunulan 3D baskılı intihar kapsülü tartışma yarattı. Kapsülün içerisine girenler, 30 saniye içerisinde hayatını kaybediyor.

İsviçre'de intihar etmek isteyenlerin intiharını kolaylaştırmak adına üretilen ve önceki günlerde piyasaya sürülen intihar kapsülü, büyük tartışmalara neden oldu. Çok sayıda medya kullanıcısı, aletin intiharı teşvik edeceğini ve bu nedenle piyasaya sürülmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi.

Sarco olarak adlandırılan makine, ötenazi yanlısı Exit International'ın kurucusu Philip Nitschke tarafından geliştirildi. Nitschke, ölümün hem boğulma hissi olmadan hem de paniksiz şekilde gerçekleşmesi için bu makineyi icat ettiklerini söyledi.

İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu

Nitschke, kapsülün hafif olduğunu ve intihar etmek isteyen kişinin kapsülü istediği yere çekerek intihar edebileceğini belirtti. Aracın, ölmek isteyen kişiye çeşitli sorular yönelttiği ve bu soruların ardından ölüm işlemi için düğmeye basmasına imkan tanındığı ifade edildi.

Sarco isimli aracın, insanları nasıl öldürdüğünün detayları da paylaşıldı. Buna göre söz konusu kapsül, yüzde 21 olan oksijen seviyesini 30 saniye içerisinde yüzde 1 seviyesine indirerek, içine binen kişinin ölmesini sağlıyor.

İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunulduPhilip Nitschke

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (3)
PALA BABA :Futurama diye çizgi dizi vardı, orada telefon kulübesi gibi intihar kulübeleri vardı robotlar için, jeton atıyordun, öldürüyordu, yakında bizde de köşe başı jetonlularından koyarlar. ama boğulma hissi yaratır bence, daha hissiz, anlaşılmayacak bişi geliştirmeliler. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
muro:hic denemislermiki reklam yapiyorlar.yoksa mahalledeki kopeklerlemi denediler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
ÖZGÜR YÜCEL:eee boğuluyor işte... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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