İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, aylardır aralarındaki ev meselesi yüzünden devam eden kırgınlığa son verdi. Yeniden bir araya gelen baba kız, sosyal medya üzerinden samimi bir fotoğraf paylaştı.

Dilan Çıtak, yıllar sonra açtığı dava ile İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu ispatlamış, Tatlıses soyadını kullanmaya hak kazanmıştı. Tatlıses, dava sonrası her ne kadar Çıtak'ı kızı olarak kabul etse de diğer evlatlarına gösterdiği tavır ile kızına karşı gösterdiği tavır farklı olunca, ikilinin arasında beklenen baba kız ilişkisi gerçekleşmemişti.

TATLISES KIZINI DİĞER EVLATLARINDAN AYIRMIŞTI

Baba kızın arasında son olarak İbrahim Tatlıses'in Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklaması gerilimin fitilini daha da ateşlemişti. Tatlıses, tüm çocuklarına ev vermesine karşın Dilan Çıtak'ı bunun dışında tutmuş, ikilinin arası bu sebeple daha da bozulmuştu.

"HOŞ GELDİNİZ BABACIĞIM"

Aylardır süren bu küslük İbrahim Tatlıses'in attığı adım ile son buldu. İbo Shos için İstanbul'da bulunan Tatlıses, kızının evine giderek aralarındaki buzları eritti. Buluşma anını görüntüleyen Çıtak, 'Evime hoş geldiniz babacığım' notuyla fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

"TATLISES SOYADINI MANEVİ YÖNDEN ALDIM"

Dilan Çıtak, daha önce miras ile ilgili gazetecilerden gelen sorular üzerine şu şekilde açıklama yapmıştı: Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da 'Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil."