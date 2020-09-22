İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda bomba açıklamalar yaptı. Dilan Çıtak, babasından nefret ettiği anlar olduğunu söyleyerek, İbrahim Tatlıses'in çapkınlık huyunu eşinde görmek istemeyeceğini belirtti. Programın kapanışında oldukça duygusallaşan Çıtak, gözyaşlarına hakim olamayıp hüngür hüngür ağladı.

CNN TÜRK ekranlarında Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu, konukların yalnızca 15 dakikasının olduğu Sorgu Sual'e Dilan Çıtak konuk oldu. Dilan Çıtak Tatlıses, müzik kariyerinden, özel hayatına varana kadar önemli açıklamalarda bulundu. Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüklerini belirtip Dilan Çıtak adına Tanzanya'da bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıklayarak Çıtak'a sertifikasını teslim etti. Programın kapanışında oldukça duygusallaşan Çıtak, gözyaşlarına hakim olamayıp hüngür hüngür ağladı.

BABASIYLA ARASININ BOZUKLUĞUNU İDO'YA BAĞLADI

Dilan Çıtak, İdo Tatlıses sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir" dedi.

Babasıyla arasının kötü olmasını İdo'ya bağlayan Çıtak, "Babamın çevresinden etkilendiği kesin" dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların baskılarıyla belki olabilir" cevabını verdi.

"BABAMDAN NEFRET ETTİĞİM ZAMAN OLDU"

"Oldukça samimi cevaplar veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan "Hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna da çok yüreklilikle cevap verdi. Babasından ayrımcılık yaptığı zamanlarda nefret ettiğini ifade eden Çıtak, "Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu" diye konuştu.

İBO'YA SİZ DİYE HİTAP EDİYOR

Çıtak babasının değil ama babasının çevresinin yoluna taş koymaya çalıştığını da söyledi. Çıtak "Babam dediğiniz kişi hangisi?" sorusuna Cem Çıtak yanıtını verdi. Çıtak, babasına siz diye hitap ettiğini bunu da İbo'nun istediğini de sözlerine ekledi.

Çıtak kendisine sorulan "Babanızda olan hangi huyu eşinizde görmek istemezsiniz?" sorusuna da cesur bir yanıt verdi. Çıtak bu soruya "Çapkınlık ve kadınlara olan tavrı" cevabını verdi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Merve Şahin'in "Suya ulaşmak için, su içmek için kaç adım atıyorsunuz?" sorusuna "Çok adım atmıyorum" yanıtını verdi. Melis Özcan, Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüklerini belirtip Dilan Çıtak adına Tanzanya'da bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıklayarak Çıtak'a sertifikasını teslim etti. Programın kapanışında oldukça duygusallaşan Çıtak, gözyaşlarına hakim olamayıp hüngür hüngür ağladı.

"İLİŞKİMİN BAŞLARINDA ALDATILDIM"

Dilan Çıtak, "Levent Dörtel sizi hiç aldattı mı?" sorusuna "Evet aldattı ilişkimizin en başlarında. Ben en özel olduğum tribinde değilim. Ben çekilmez bir kadınım Levent Dörtel gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa onun için gerçekten özelim" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com