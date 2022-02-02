İbrahim Tatlıses, Burhaniye'de alışveriş merkezi yapacak

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de Burhaniye Belediyesi'nin açtığı alışveriş merkezi ihalesini sanatçı İbrahim Tatlıses kazandı.

CHP'li Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi'nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için 28 Aralık'ta ihale yaptı. Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kapalı teklif usulü ihaleyi, sanatçı İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses, ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşmeyi imzaladı.

İhale şartnamesine göre, 12 bin 200 metrekare peyzaj alanına sahip alışveriş merkezinde 100 iş yeri, yeme içme, eğlence ve oyun alanları bulunacak. İnşaat 720 günde tamamlanacak. Şirket, projeyi bitirdikten sonra 23 yıl kullanım hakkına sahip olacak. Alışveriş merkezinin mülkiyeti daha sonra belediyeye geçecek.Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Resmi gazeteyle birlikte diğer gazetelerde ihalemiz yayınlandı. Dolayısıyla şeffaf bir şekilde gerçekleşen ihaleyi Sayın Şule Yazar, 23 yıllık üst kullanım hakkıyla kazanmış oldu. Bu projeyle kentimize değer katmaya ve söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'700 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

İbrahim Tatlıses ise, "Bu proje beni çok heyecanlandırdı, alnımızın akıyla bunu da gerçekleştireceğiz. Genel müdürüm bana '700 kişi bu projede iş sahibi olacak' dediğinde hemen kabul ettim. Başkanımızın el birliğiyle Burhaniye'ye güzel bir proje kazandıracağız. Büyük kentlerde artık yaşanmaz oldu, Burhaniye yaşanacak bir kent" dedi.

- Balıkesir