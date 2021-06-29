İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında, nereli? İbrahim Selim biyografisi!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan aslen Artvin Arhavili olan oyuncu İbrahim Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçmiş ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamlamıştır. Peki, İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında, nereli? İbrahim Selim mesleği nedir? İbrahim Selim hayatı ve biyografisi nedir?

Son dönemlerde yıldızı parlayan program sunucusu ve oyuncu İbrahim Selim'in hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu.Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında, nereli? İbrahim Selim mesleği nedir? İbrahim Selim hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim (d. 5 Ekim 1979, Ankara), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Artvin Arhavili olan oyuncu İbrahim Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçmiş ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyeri mezun olduktan sonra yine Ankara'da TRT kanalında yayınlanan günlük dizilerle başlayan İbrahim Selim, sonrasında İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmıştır. Ekranlara 2005 yılında Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde Mustafa karakterini oynayarak geldi.

ÖDÜLLERİ

Tiyatro Ödülleri: Bunu Ben de Yaparım!/ Afife Tiyatro Ödülleri 2016 - "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"

FİLMOGRAFİSİ

Sinema;

Sınav

Sis ve Gece

Canavarlar Sofrası

Kusursuzlar

Yok Artık

Rüya

İşe Yarar Bir Şey

Çat Kapı Aşk

Ölümlü Dünya

Son Çıkış

Televizyon;

Ne Seninle Ne Sensiz

Ters Yüz

Zoraki Koca

Vurgun

Aynadaki Düşman

Leyla ile Mecnun

Çıplak Gerçek

Şubat

Fatih

Ulan İstanbul

Poyraz Karayel

Güllerin Savaşı

Hayati ve Diğerleri

Şahsiyet

Müzikal;

Alice Müzikali

TİYATRO

• Arzu Tramvayı/ Mitch - 2017

• Çirkin/ Yönetmen - 2017

• Fantastik Hikayeler Makinesi/ Oyuncu - 2017

• Bunu Ben de Yaparım!/ Dave - 2016

• Tamamen Doluyuz/ Seslendirme Sanatçısı - 2015

• Dövüş Gecesi/ Oyuncu - 2014

• Makas Oyunları 2/ Köy/ Dalgety - 2014

• Makas Oyunları 1/ Şişman Adam/ The Fat Man - 2013

• Sarı Ay/ Üvey Baba - 2012

• Öksüzler/ Danny - 2011

• Malafa/ Oyuncu - 2010

• Alışveriş ve S***ş/ Shopping and F***ing/ Oyuncu - 2009

• Vur/ Yağmala/ Yeniden/ Odyssiea