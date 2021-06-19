İbrahim Reisi kimdir? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında, nereli, kaçıncı Cumhurbaşkanı? Hayatı ve biyografisi!
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İbrahim Reisi kimdir? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında, nereli, kaçıncı Cumhurbaşkanı? Hayatı ve biyografisi!

İbrahim Reisi kimdir? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında, nereli, kaçıncı Cumhurbaşkanı? Hayatı ve biyografisi!
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İran'da resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Bunun ardından vatandaşlar İbrahim Reisi kimdir merak etti. Peki, İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

İbrahim Reisi kimdir merak edildi. İbrahim Reisi aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne? İbrahim Reisi'nin kariyeri ve biyografisi ile ilgili detaylara haberimizden bakabilirsiniz.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

Mart 2019'dan bu yana İran Yargı Erki Başkanı olarak aktif görevini sürdüren İbrahim Reisi (61), adaylar arasında muhafazakar kanadın en güçlü ismi olarak görülüyordu. İran devrimi lideri Ruhullah Humeyni'nin ölümü sonrası Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükseldiği gözlenen Reisi, 1990-1995 yıllarında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

2016 yılında yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığına getirilen Reisi, Mart 2019'da Yargı Erki Başkanlığı oldu. İki dönem ülkenin dini liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi üyeliğine seçilen Reisi, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybetti. Reisi, Yargı Erki Başkanlığına atanmasından kısa bir süre sonra, Uzmanlar Meclisi'nin Başkan Yardımcılığı makamına getirildi. Reisi, ayrıca Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi.

Reisi, Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı. Rejim muhalifleri tarafından "ölüm komitesi" olarak adlandırılan 4 kişilik heyette yer alan Reisi, muhaliflerce "Katliam Ayetullahı" olarak adlandırılıyor. Söz konusu dönemde yaklaşık 3 bin kişinin idam edildiği öne sürülüyor. ABD Hazine Bakanlığı, Kasım 2019'da Reisi'yi ülkedeki sıradan suçlulara yönelik idam kararları dolayısıyla yaptırım listesine aldı.

İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 19 saat süren oylama sonunda sona erdi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Şu anki cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise en fazla 2 kere cumhurbaşkanlığı makamına gelinebildiği için bu adaylığını koymadı.

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İbrahim Reisi kimdir? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında, nereli, kaçıncı Cumhurbaşkanı? Hayatı ve biyografisi! - Haberler
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