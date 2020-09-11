İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi
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İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu ve simgeleşmiş fotoğrafı paylaştı.

11.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:14

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen ve bu sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a fenomen olmuş bir fotoğrafla cevap verdi.

TEK CÜMLELİK YORUM

Sözcü Kalın fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım." İbrahim Kalın'ın paylaştığı bu fotoğraf ise geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o fotoğrafın çekildiği anda Macron'a Kıbrıs meselesiyle ilgili "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi

İŞTE O FOTOĞRAF

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullanmış ve bu ifadeleri tepki çekmişti. Macron daha sonra geri adım atarak "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz" demişti.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi

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