İbo Show konuğu: Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Volkan Severcan bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu: Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında, nereli, mesleği? Volkan Severcan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Volkan Severcan bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu: Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında, nereli, mesleği? Volkan Severcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBO SHOW KONUĞU: VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Volkan Severcan (d. 28 Ağustos 1966, İzmir), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi vardır. Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Fakat daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır.[1] Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Severcan, 11 Mart 1994 tarihinde Buket Dereoğlu ile evlendi. Fakat 18 Mayıs 1996 tarihinde boşandı. 1997 yılında Müge Hanım ile evlenen Severcan'ın Melis adında bir kızı vardır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

• Korkuyorum Sevgilim - Sersefil - Sahnekarlar -2014

• Canlı Yayın: Ben Elton - Sahnekarlar - 2012

• Bavul (oyun): Sam Bobrick - Sahnekarlar - 2011-2012

• Leyla´nin Evi: Zülfü Livaneli - Tiyatrokare - 2010

• Avenue Q: Robert Lopez\Jeff Marx - Volkan Severcan Tiyatrosu - 2008

• Oyunun Oyunu: Michael Frayn - BKM : 2008

• Karmakarışık: Ray Cooney - Donkişot Tiyatro - 2007

• Tepe Taklak: Olivier Lejeune - Tiyatro İstanbul - 2005

• İkinin Biri: Ray Cooney - Tiyatro İstanbul - 2004

• Hangisi Karısı: Ray Cooney - Tiyatrokare - 2003

• Bugün Git Yarın Gel: Valantin Kataev - Dormen Tiyatrosu - 2000

• Barışa Şans Verin: Can Doğan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

• Barış Kervanı: Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

• Kuşlar (oyun): Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

• Vişne Bahçesi: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

• Deli Bal: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

• 1793: Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

• Kuklacı: Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

FİLMOGRAFİSİ

• Çocuklar Duymasın-2017-günümüz (Tuna)

• Otel Divane-2014

• Çocuklar Duymasın-2013-2014 (Tuna)

• Bizim Okul-2013

• Çocuklar Duymasın-2010 (Tuna)

• Yasemince (2010, dizi)-2010

• Yalancısın Sen-2009

• Prenses Perfinya -2008

• Yalancı Romantik-2008

• Sözün Bittiği Yer- 2007

• Benden Baba Olmaz- 2007

• Ben Fazla Kalmayacağım- 2007

• Sev Kardeşim- 2006

• Bir İhtimal Daha Var- 2006

• Ispanaktan Nağmeler- 2005

• Utanmaz Adam- 2005

• Zaman Tüneli- 2005

• El Bebek Gül Bebek- 2005

• 3. Tür- 2004

• Ayva Sarı Nar Kırmızı- 2004

• Hababam Sınıfı Askerde- 2004 (Komutan)

• Aşkımızda Ölüm Var- 2004

• Kuzenlerim- 2002

• Berivan- 2002

• Bana Şans Dile- 2001

• Bir Demet Kahkaha- 2000

• Zülküf ile Zarife- 2000

• Günaydın İstanbul Kardeş- 1999

• Sibel- 1998

• Gülüm- 1997

• Mesela Dedik- 1996

• Kaldırım Çiçeği- 1996

• Çiçek Taksi- 1995

• Sevginin Gücü- 1994

• Cümbüş Sokak- 1993