İbo Show konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, nereli? Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi nedir?
İbo Show konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, nereli? Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
İBO SHOW KONUĞU: AHMET SELÇUK İLHAN KİMDİR?
Ahmet Selçuk İlkan 26 Ekim 1955 yılında Adana'da doğan, şair ve şarkı sözü yazarıdır.
İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.
1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.
Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.
ÖDÜLLERİ
"Hatırlar mısın?" Hayat Dergisi birincilik ödülü), 1975
"Tahta Masa", Eskici (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1980
"Islak Mendil" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1981
"Bir Gülü Sevdim" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1984
"Hatıram Olsun" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1985
"O Adam Benim" (Müyap Şiir Dalında En Çok Satan Albüm), 1990
"Anılar" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1990
"Anılar" (Yılın Şarkısı - Milliyet), 1990
"Sevdalıyım" (Yılın Şarkısı - KRAL TV Müzik Ödülleri), 1998
"Seninle Aşkımız Eski Bir Roman" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999
"Bir Cennettir Bu Dünya" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999
"Fatih Üniversitesi Yılın Şairi Ödülü - 2008
KİTAPLARI
Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı
Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı
Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı
Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı
Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı
Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı
Bir Akrep Sevdası 1. Baskı
ALBÜMLERİ
Mum Işığında (Ayten), 1982
Şiir Gözlüm (Fahriye Abla), 1984
Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986
Bir Beyaz Karanfil, 1988
O Adam Benim, 1990
Seni Arıyorum (Allah Kahretsin), 1992
Şairler Ağlamaz, 1997
Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi), 2000
Yakılacak Adam, 2002
Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun), 2005
Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi), 2011
Söz, 2013
Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016
Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019
İBO SHOW KONUKLARI 6 ŞUBAT 2021
Gülden Karaböcek
Kamuran Akkor
Ayşe Mine
Faruk Tınaz
Ahmet Selçuk İlkan