İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme başlatmasına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"KENDİNİZE SANDIKTA ŞAMAR YEMENİN TAŞLARINI DÖŞEMEYİN"

Teftiş kararına tepki gösteren Akşener, yaptığı açıklamada, "Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin. Türkiye huzursuzluktan bıktı. Türkiye bu gerilimden bıktı. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı." dedi.

"İNSANLARA KULAK VERİN"

"Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz." diyen İYİ Parti lideri sözlerine şöyle devam etti: "Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz' diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi."

NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu duruma tepki gösterirken, konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Yarın bir gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse bize kalkıp siz ne iş yapıyorsunuz diye sormazlar mı? Terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına dair ihbarlar geldi. Bu siyasi bir mesele değil, güvenlik meselesidir." dedi.

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