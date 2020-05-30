İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında "tak" tartışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Beyoğlu Belediyesi İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen malzemesi dağıtmak için kurduğu takı kaldırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ve ilçe zabıtaları arasında gerginlik çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Beyoğlu Belediyesi İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen malzemesi dağıtmak için kurduğu takı kaldırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ve ilçe zabıtaları arasında gerginlik çıktı.

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi'ne gelerek burada İlçe Belediyesi tarafından kurulan, vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen malzemelerinin dağıtıldığı, vatandaşların ateşinin ölçüldüğü süsleme takını vinçle kaldırmak istedi. İlçe belediyesi yetkilileri ise buna izin vermedi. Bunun üzerin taraflar arasında gerginlik çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek tarafları ayırdı.

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri ile ilçe zabıta ekipleri ve polisin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Beyoğlu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçelerde pandemi süreciyle ilgili neler yapılacağına il ve ilçe pandemi kurulları karar veriyor. Bir ay önce ilçe pandemi kurulu bir karar aldı. İstiklal Caddesi'nde gelip ziyaret eden vatandaşlarımızın hem ateşlerinin ölçüldüğü, dezanfektan konusunda kendilerine yardımcı olunması, maskelerin takılması ve bunların da denetimi konusunda bir karar alındı. Bunun üzerine başkanımızın talimatları üzerine burada bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir aydır İstiklal Caddesini ziyaret eden bütün vatandaşlarımıza Galatasaray Lisesi önünde, Tünel girişinde stantlar kurarak hem maskelerini takmaları konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalıştık maskeleri yoksa maske tedariki yaptık ve ateşlerini ölçtük. Yaptığımız şey pandemi sürecinde Beyoğlu Belediyesi kendi sınırları içinde dünyanın gözbebeği olan İstiklal Caddesi'nde bu çalışmayı yapmak. Biz işimizi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Hukuksuz bir iş yapmadıklarını savunan Dindarol, "Bugün İBB zabıta ekipleri ciddi bir kalabalıkla 200-250 kişi ile birlikte buraya gelmeye gerek yoktu. Beyoğlu Belediyesi bu ülkenin bir kurumudur ve insana sağlığı için hizmet etmeye çalışıyor. O anlamda ortaya koydukları hiçbir gerekçe yoktur, ne yapmaya çalışıyorlar. biz insanların sağlığını düşünüyoruz. bunun neyinden İBB Başkanı ve ekipleri rahatsız oldu da Beyoğlu Belediyesi ekiplerine bir işgalci gibi davranmaya çalıştı. Bunu açıkçası anlayamadık. ortaya koydukları somut bir şey de yok. Bir şeyin yapılmasını istemezseniz ortaya bir şey koyarsınız. Bu zararlı bir unsursa neden bir aydır burada bu çalışma yapılıyor. Stantlarınızı kaldırın diyorlar. Yaklaşık bir aydır burada dağıttığımız maske 250 binin üzerinde." İfadelerini kullandı.

İBB'den edinilen bilgiye göre meydanda yetki ve sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğu ifade edilerek ilçe belediyesinin izin başvurusu yapmadan takı açtığı belirtildi. Beyoğlu Belediyesine yasa gereği izin başvurusu olmayan takın kaldırılması için bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA