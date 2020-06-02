İBB Şehir Tiyatroları Haziran'da çevrimiçi Geçmişte sahnelenen büyük beğeni ve alkış toplamış oyunlardan sekizi, İBB Şehir Tiyatroları Youtube adresinde sanatseverlerle buluşuyor.

İBB Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya Haziran'da da devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sahnelerin kapalı olduğu Koronavirüs pandemisi döneminde sevilen oyunlarını dijital ortamda yayınlamayı sürdürüyor. İBB Şehir Tiyatroları'nın ilgiyle takip edilen oyunları; Hürrem Sultan, Romeo ve Juliet, Maskeliler ile Tehlikeli İlişkiler perdelerin hiç kapanmadığı dijital ortamda seyircileriyle buluşuyor.

İBB Şehir Tiyatroları'nın Haziran programında yetişkin oyunlarının yanında dört çocuk oyunu da bulunuyor. Hoşu'nun Utancı, Keloğlan, Oyuncaktaki Sır ve Tembel Memiş, İBB Şehir Tiyatroları'nın Youtube adresinden izlenebilecek.

Haziran ayında yayınlanacak oyunlar ve konuları:

HÜRREM SULTAN

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşleri Hürrem Sultan'la Gülbahar Sultan arasında, oğullarının Kanuni sonrası iktidara geçme kavgası vardır. Gülbahar'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın yaşı ve becerileri nedeniyle iktidara yakın olması, Hürrem'i telaşlandırmaktadır. Hürrem, kızı Mihrimah Sultan'la evli olan Sadrazam Rüstem Paşa ile Şehzade Mustafa'ya karşı komplo kurar. Padişahla Mustafa'nın arasını, onları birbirlerine karşı kışkırtarak açar. Sonunda Kanuni, Şehzade Mustafa'nın öldürülmesine, Valide Sultan adayı Hürrem'e yeni acılar getirecektir. Çünkü bu sefer kendi oğulları arasında ölümlere, öldürmelere yol açan tahta kavgası başlayacaktır.

Orhan Asena'nın yazdığı Engin Uludağ'ın yönettiği oyunda Mazlum Kiper, Ayşegül Devrim, Rıdvan Çelebi, Selma Kutluğ, Binnur Uyar, Kerem Yılmazer, Can Başak, Murat Coşkuner, Hakan Güner, Münir Kutluğ, Hakan Arlı, Aziz Sarvan, Caner Bilginer, Cem Uras, Doğan Altınel, Aslı İktu, Berna Oğuzutku, Sibel Seyhan, Yonca İnal rol alıyor. Oyun 2004 yılında sahnelendi.

ROMEO VE JULİET

Romeo ve Juliet'te, iki aile arasında bitmek bilmeyen bir nefret ve düşmanlığın gölgesinde yeşeren büyük bir aşk anlatılıyor. Bu öyküyü bir aşk söylencesine dönüştürerek, temel bir "aşk" imgesi yaratan Shakespeare, bu yolla acımasız toplumsal gerçeklerle gerçek sevgi arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor. Shakespeare'in büyük aşk tragedyasının temelinde yatan aile düşmanlığı yüzünden, Romeo ve Juliet arasındaki aşk, ancak sevgililerin ölümüyle "ölümsüz" bir kimliğe bürünüyor…

William Shakespeare'in yazdığı Kemal Başar'ın yönettiği oyunda; Mert Turak, Ece Özdikici, Levend Yılmaz, Hikmet Körmükçü, Selçuk Soğukçay, Müge Akyamaç, Ersin Umulu, Caner Çandarlı, Kubilay Penbeklioğlu, Selçuk Yüksel, Can Doğan, Mehmet Bulduk, Nevzat Çankara, Nurdan Gür, Hüsnü Demiralay, Özge O'Neill, Selin Türkmen, Serkan Bacak, Bahar Özge Göze, Murat Güreç, Yasemin Güvenç, Hamit Erentürk, Melisa Demirhan, Senem Oluz ve Berk Samur rol alıyor. Oyun 2011 yılında sahnelendi.

MASKELİLER

Filistinli üç erkek kardeşin, savaşın ortasında yaşadıkları hesaplaşma sürecini konu alıyor. Maskeliler ayrıca, savaşın, kardeşlik bağlarını bile koparan ezici baskısına, insanları nefret ve şiddet içinde birbirlerinden uzaklaştırmasına çok iyi bir örnek olarak ve ilk kez bir "karşı bakışla" işlenerek sahneleniyor. Ilan Hatsor'un yazdığı Taner Barlas'ın yönettiği oyunda Serdar Orçin, Levent Üzümcü, Mehmet Gürhan rol alıyor. Oyun 2008 yılında sahnelendi.

TEHLİKELİ İLİŞKİLER

Tehlikeli İlişkiler, 18. yüzyıl sonlarında, dönemin Fransız aristokrasisine dair eleştiri sunuyor. Choderlos de Laclos tarafından yazılan eserde, tutkulu bir aşk hikâyesi ekseninde ikiyüzlü cemiyetin tüm değerlerden yoksun, yıkıcı görüntüsü çiziliyor. Aleksandar Popovski'nin yönettiği oyunda; Şebnem Köstem, Levent Üzümcü, Selin İşcan, Tomris İncer, Esra Ronabar, Ece Özdikici, Cemal Ahhan Şener, İrem Arslan Aydın rol alıyor. Oyun 2010 yılında sahnelendi.

Çocuk Oyunları

HOŞU'NUN UTANCI

Hoşu bir sabah karnında bir şey olduğunu fark eder ve ne olduğunu anlayamaz; ailesine de soramaz, bir türlü açılamaz. Kendi içine kapanır, kabuklarını kapattığındaysa etrafını yosunlar sarar. Yosunlarla sarılı olan Hoşu'yu gören Kaya Balığı yosunları yiyerek onu kurtarır. Oysa onun tek derdi yosunları yemektir, yardım etmek falan değil. Ancak Hoşu kendisini kurtardığını düşünerek onun çok iyi biri olduğuna inanır ve ona açılmaya karar verir.

Şinasi Ekincioğlu'nun yazdığı Zuhal Ergen'in yönettiği oyunda Süeda Çil, Şahine Hatipoğlu, Hülya Arslan, Ersin Umulu, Şehnaz Bölen, Binnur Uyar, Sevgi Sakarya, Fulya Şirin, Metin Zakoğlu, Betül Kızılok, İbrahim Can, İclal Gözcü, Gülçin Kartal, İbrahim Gülle, Özgür Keser, Orkun Kavak, Abdurrahman Yılmaz ve Gizem Yılmaz rol alıyor. Oyun 2000 yılında sahnelendi.

KELOĞLAN

Keloğlan yüzyıllardır anlatılan, nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar gelen bir masal kahramanımız. Tembelliği her seferinde başına iş açsa da o, çocuksu saflığı, pratik zekası, yapıcı karakteriyle sonunda mutlaka doğruya ulaşır. Küçük seyirciler oyunda bir yandan bu sevimli masal kahramanının maceralarını izlerken diğer yandan artık unutulmaya yüz tutmuş Karagöz, Ortaoyunu gibi geleneksel tiyatromuzun türleri arasında keyifli bir yolculuğa çıkarılıyor.

Işıl Özgentürk'ün yazdığı, Şevket Avşar'ın yönettiği oyunda Suna Pekuysal, Hülya Arslan, Can Ertuğrul, Zümrüt Erkin, Murat Derya Kılıç, Caner Bilginer, Kutay Kırşehirlioğlu, Selçuk Yüksel, Işıl Zeynep Karaalp, Zafer Kırşan, Yonca İnal, İbrahim Şirin, Ezgi Sümer Yolcu, İbrahim Gündoğan, İbrahim Can rol alıyor. Oyun 2006'da sahnelendi.

OYUNCAKTAKİ SIR

Prenses Mira'nın canı çok sıkılmaktadır. Koskoca krallıkta tek başına yaşamaktadır ve hiçbir arkadaşı yoktur. Günün birinde iki korumayla birlikte ormanda gezintiye çıkmışken, kendisini "Teneke Şövalye" olarak tanıtan Teo ile karşılaşır. Krallığın biraz uzağında oyuncak ustası olan büyükbabasıyla birlikte yaşayan Teo ile Mira ilk karşılaştıklarında arkadaş olurlar. Ancak muhafızlar gelince Teo korkup kaçar. Kral ve Kraliçe'nin en büyük sıkıntısı, kızları Mira'nın mutsuzluğudur. Sarayın Akıl Hocası her yolu denemiş ancak bir türlü prensesi mutlu edememiştir. Son çare, eski oyuncak ustasına başvurmaktır. Oyuncaktaki Sır, arkadaşlığın önemi üzerine bir oyun.

Zerrin Akdenizli Çelenk ve Funda Özşener'in birlikte yazdıkları, Şevket Avşar'ın yönettiği oyunda Ali Karagöz, Melike Altınbaran, Y. Nezih Eyüboğlu, Berrin Akdeniz, Uskan Çelebi, Funda Köseoğlu, Mehmet Asa, Berna Oğuzutku, Yılmaz Meydaneri, Can Ertuğrul, Burçin Barlas, Doğan Altınel rol alıyor. Oyun 1999 yılında sahnelendi.

TEMBEL MEMİŞ

Tembel Memiş, Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan yola çıkılarak tipik keloğlan masallarından derlenen bir oyun. Tembelliğin, çalışmadan, emek sarf etmeden hiçbir değerin yaratılamayacağını ve güzelliklerin ancak emek harcanarak yaratılacağını anlatmaya çalışan eğlendirici, eğitici ve düşündürücü bir oyun.

Nurhan Karadağ'ın yazdığı,Mustafa Arslan'ın yönettiği oyunda Muzaffer Demirel, Kutay Kırşehirlioğlu, Aslı İktu, Harika Özovalı, Neslihan Öztürk, Figen Yalçınkaya, Caner Bilginer, Nur Saçbüker rol alıyor. Oyun 2000 yılında sahnelendi.

Kaynak: Bültenler