İBB, Online LGS ve TYT Deneme Sınavı Düzenleyecek

Türkiye normal hayata dönüyor! Türkiye normalleşme takvimi açıklandı.

Türkiye normal hayata dönüyor! Türkiye normalleşme takvimi açıklandı. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarihi 25-26 Haziran, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tarihi 20 Haziran olarak duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGS ve TYT'ye girecek adaylar için internet üzerinden (online) deneme sınavı düzenleneceğini duyurdu.

Online LGS, YGS, TYS Deneme Sınavı Tarihi ve Süresi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen öğrenciler, televizyon veya internetten derslerine çalışırken, bir yandan da geleceklerini belirleyecek sınavlara hazırlanıyor. İBB de uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde sınav heyecanına kapılan öğrencilere destek olmak amacıyla online sınav düzenleyecek. Dört deneme sınavı düzenlenecek. 10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs'ta LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online olarak girecek öğrencilere LGS için 190 dakika, TYT için 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT sınavına 40 bin kişinin başvurması bekleniyor.

Sınavlarda Hangi Sorular Sorulacak?

Sorular, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçilecek. Sorular hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredatın dışına çıkılmayacak.

Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

İBB'nin düzenlediği online deneme sınavına girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 adresine girip Sınav Kayıt Formu'nu doldurup kayıt olmaları gerekiyor. Kaydolan öğrencilerin telefonuna sınava giriş kodu gönderilecek. Öğrencileri sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek.

Sonuçlar Ne Zaman, Nasıl Açıklanacak?

Sınav günü akşamı öğrenciler, soruların cevap anahtarları ve çözümüne erişebilecek. İbb.istanbul web sitesinde soruların çözümü videolu olarak yayınlanmış olacak. Sonuçlar bir hafta içerisinde açıklanacak. Sınavdaki toplam katılımcı, bölgedeki katılımcı ve öğrencinin kayıt olduğu okuldaki başarı derecesi dikkate alınarak hesaplanan sıralama sonucu öğrenciye e-posta yoluyla iletilecek.

İBB olarak gençlerimizin yanındayız. Pandemi sürecinin zorluklarının sizi de çok etkilediğinin farkındayız. Sizler için hazırladığımız online deneme sınavlarının çalışmalarınıza katkı sağlayacağını umuyorum.

Kayıt ve bilgi için: https://t.co/yR9GrttCeh pic.twitter.com/q2uF0a82pY

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 5, 2020