İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
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İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın koronavirüs sürecinde otobüsün dolu olduğuna ilişkin sosyal medyada fotoğraf paylaşanlar hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
11.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:15

İBB Hukuk Müşavirliği, korona günlerinde otobüsün dolu olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştıkları gerekçesiyle Mehmet Önder Duman ve eski Beylikdüzü Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci hakkında 30 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle hükümet ve İBB tarafından geniş önlemler alındığı, bu amaçla otobüslerdeki doluluk oranını azaltmak ve otobüslerdeki bir metrelik sosyal mesafenin korunabilmesi için koltuk düzenlemesi yapıldığı kaydedilmişti. Vatandaşların alınan önlemler ve "evde kal" çağrıları üzerine toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranlarında ciddi oranda azaldığı, buna rağmen 29 Mart'ta @onderim2 adlı twitter kullanıcısının "Boğazköy-Bakırköy" seferine ilişkin fotoğraf paylaşarak toplu taşıma araçlarının dolu olduğunu iddia ettiği, yine Mücahit Birinci tarafından da bunun Twitter'dan paylaşıldığı anlatılarak şüpheliler hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "iftira" suçlarından şikayette bulunulmuştu. İBB'nin suç duyurusunda, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında ise "Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcunun bindiği" belirtilmişti.

SAVCILIK: ATILI SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kararda, İBB Hukuk Müşavirliği'nden iddiaya konu iki otobüsün kamera kayıtları, üç aylık yolcu sayıları, yolcuların İstanbul kart bilgilerinden kimlik bilgileri, şoförlerin kimlik bilgilerinin gönderildiği belirtildi. Kararda, "gönderilen yazı ekleri, yolcu ifadeleri ve tüm dosya kapsamında göre İBB Başkanlığı'nın şikayetinin ve basın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı" belirtildi.

"29 MART'TA FAZİLET DURAĞI'NDAN HERHANGİ BİR YOLCU BİNMEDİ"

Kararda, İBB'nin "29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir defada 47 yolcunun bindiği" iddiasına karşı İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen verilere göre, "Fazilet durağından olay gün ve saatinde herhangi bir yolcunun binmediğinin anlaşıldığı" ifade edildi. 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir" iddiasına yönelik ise kararda, "İBB'nin gönderdiği verilere göre 22 Mart Pazar günü 1 yolcu değil, 57 yolcunun bindiği" anlatıldı.

"41 KİŞİNİN BİNDİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ KAYDI OLMADIĞI"

"146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu bindiği ve Pazar sabahı 06.15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüs şoförünün arkadan boş araç geleceği ve sosyal mesafe kuralına uyulma zorunluluğu uyarılarına rağmen zorla otobüse bindikleri" iddiasına yönelik ise kararda, "iddia edildiği gibi 2 duraktan 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı olmadığı anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

"YOĞUNLUK YARATILMAYA ÇALIŞILDIĞINA İLİŞKİN VERİ BULUNMADIĞI"

"29 Mart Pazar günü binen yolcu sayısının önceki tarihlere göre oldukça fazla olduğu" iddiasının ise yine İBB'nin belgeleriyle önceki tarihlerdeki yolcu sayısı karşılaştırılarak "29 Mart'ta taşındığı belirtilen yolcu sayısının hatta taşınan rutin yolcu sayısına uygun olduğu, o gün için özellikle yoğunluk yaratılmaya çalışıldığına ilişkin sayısal bir verinin bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

"ORGANİZE OLUŞTURULDUĞUNA İLİŞKİN VERİ ELDE EDİLEMEDİ"

Takipsizlik kararının sonuç kısmında, "30 duraklı 62 Nolu Kağıthane-Kabatas hattında ve 72 duraklı 146 no'lu Boğazköy-Bakırköy hattında, 29 Mart Pazar günü yaşandığı iddia edilen yoğunluğun yolcular veya 3. kişiler tarafından organize ve bilinçli bir şekilde oluşturulduğuna ilişkin herhangi bir veri elde edilemediği, bu kapsamda şikayet dilekçesi ve basın açıklamalarında ifade edilen bilgilerin gerçek verilerle uyuşmadığı" kaydedildi. "Pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu, şayet toplu taşıma araçlarında bir yoğunluk yaşanmış ise vatandaşların söz konusu yoğunluğu sosyal medya veya diğer yayın organlarında paylaşım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranış olduğu, yöneticilerin de bu tür paylaşımlara veya yayınlara katlanma ve imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüklerinin bulunduğu" ifade edilen kararda, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı vurgulandı.

İMAMOĞLU'NA HAKARET SUÇUNA DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen Mehmet Önder Duman hakkında "paylaşımların ağır ve kaba eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ifade edilerek yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle takipsizlik kararı verildiği anlatıldı.

İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik

Kaynak: DHA

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