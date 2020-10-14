İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki aynı zamanda park ve Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak kullanılan arsa ile Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parsellerin satışı için ihale açtı.