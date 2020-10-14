İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI
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İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI

14.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:23
İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki aynı zamanda park ve Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak kullanılan arsa ile Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parsellerin satışı için ihale açtı.

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB),  Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki aynı zamanda park ve Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak kullanılan arsa ile  Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parsellerin satışı için ihale açtı. Son başvuru bugün saat 11.00 olarak belirlendi. Ardından İBB Encümen Salonu'nda gerçekleşen iki ihaleye de teklif veren olmadı. Dikilitaş'taki arsanın ihale bedeli 175 milyon lira, Şişli'deki parselin ihale bedeli 450 milyon lira olarak belirlenmişti.

Görüntü dökümü:

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İhaleden görüntüler 

Detaylar   


- İstanbul
İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI
İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI
İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 12:23:28. #1.14#
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