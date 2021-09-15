İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Haberler
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İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın içinde hizmete açtığı Taksi Yönetim Merkezi'nin 10 yıl süreyle İSPARK'a devredilmesi teklifi komisyona geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın içinde hizmete açtığı Taksi Yönetim Merkezi'nin 10 yıl süreyle İSPARK'a devredilmesi teklifi komisyona geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

İBB Meclisi'nde, İBB'nin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete açtığı Taksi Yönetim Merkezi'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kontrol ve denetiminde 10 yıl süreyle İSPARK'a devredilmesi teklif edildi. Teklif, yönetim merkezinin görevi kapsamında yer alan denetim yapma, tutanak düzenleme, cezai işlem, yaptırım uygulama ve benzeri işlemlerin memur eliyle yürütülmesi gerekli işlemler olması ve İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi gerektiği gerekçesiyle komisyona geldiği şekliyle kabul edildi.

İYİ Parti grup sözcüsü Suat Sarı, İstanbul'da uzun yıllardan beri gelen bir taksi problemi var. Taksi plaka sahiplerinin yüzde 95'nin araçlarını kullanmadığı ancak yüzde 5'inin kullanıldığı bir ortam var. O yüzde 95 plaka belli yerlerde belli komisyoncular tarafından şoförlere günlük 300 lira karşılığında, aradaki komisyonculara 7 - 8 bin liraya kiralanıyor. Taksiler genellikle kısa mesafe yolcu almıyor. Birçok yolcudan da şikayetler geliyor. Eksik olan şu İstanbul'umuzda taksilerin doluluk oranlarını çok net bilemiyoruz. Burada yapılması gereken taksi plakalarının organize edilmesi ve bir elde toplanıp 5-6 şirkete lisans verilmesi ve bu şirketlerin kurumsal vizyonuyla kontrol edilmesi en doğru yöntem dedi.

İSTANBUL'DAKİ TAKSİLER DAHA İYİ DENETLENECEK

Taksi Yönetim Merkezi diğer toplu taşıma araçlarının da gözetleneceği ve denetleneceği bir yere doğru eviriliyor diyen Sarı Burada bütün taksilerde bulunan iç ve dış kameralarla hem taksi içindeki durum, hem de yolun durumu kontrol edilecek. Bu merkez otogarda kuruldu ve 3-4 gün önce açılışı yapıldı. Bu şekilde İstanbul'daki taksiler daha iyi denetlenecek ifadelerini kullandı.

GÜNDEM VAR OLAN TAKSİLERİN YÖNETİM SİSTEMİNİ KİMİN İŞLETECEĞİ MESELESİ

AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Her yere bu beş bin taksi mevzusunu getiriyorlar. Bu taksi ile ilgili denetim İBB'ye aittir. İBB'de de Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü'ne aittir. İBB'ye bu konuda denetleme ve yaptırım uygulama yetkisini vermiş. Bunu yapmak yerine taksilerle ilgili sorunlardan bahsederek aradan 5 bin taksiyi çıkarabilir miyiz Meselesine işi götürmeleri gerçekten ilginç. Bir algı yapıyorlar. Beş bin taksi meselesi ile İstanbul'daki taksi sorunun hiçbir alakası yoktur. Beş bin ilave taksi getirmiş olmakla mevcut taksi sorununu çözeceğini düşünenler önce 17 bin taksiyle ilgili denetim, kurallara uymayanlara yaptırım uygulama görevlerini ifa etmelerini tavsiye ediyoruz. Gündem zaten kurulmuş olan var olan taksilerin yönetim sistemini kimin işleteceği meselesi. Biz diyoruz ki burada denetleme, tutanak düzenleme ve cezai yaptırım uygulama yetkileri içeriyor. Bunların İSPARK vesilesiyle işçi eliyle yapılması imkansız. Hukuken memur eliyle yürütülen işlemlerdir. Memur eliyle yürütülmesi gereken işlemler olduğu için TUHİM yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Taksi alma, verme, almama meselesinin bu gündemle hiçbir alakası yoktur. O hayallerine kendileri devam etsinler ama buraya karıştırmasınlar diye konuştu.

İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

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Haber: İBB MECLİSİ'NDE, TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ'NİN İSPARK'A DEVREDİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Haberler
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