İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
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İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yapılan temmuz ayı oturumunda CHP ile AK Partili üyeler arasında yaşanan sözlü tartışmada "Yüreğiniz yetiyorsa" sözleri gerilimi artırdı ve kavga çıktı. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı oturuma ara verdi.

17.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:55

İBB Meclisi'nin bugün yapılan Temmuz ayı 4. oturumunda CHP'li Fahrettin Kayhan'ın AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya yönelik "Buradan sesleniyorum! Yürekleri varsa gelsinler bir araştırma komisyonu kuralım. 2004'ten 2020'ye kadar hangi cemaate, hangi vakıfa, hangi kuruluşa İstanbul'un arsalarını parsel parsel vermişler" sözleri üzerine gerilim tırmandı ve iki parti üyeleri arasında kavga çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayı 4'üncü oturumu bugün yapıldı. İBB Meclisi'ndeki oturuma CHP'nin İBB'li Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan'ın sözleri damga vurdu.

ÖNCE GÖKSU'NUN ÜSLUBUNU ELEŞTİRDİ

Fahrettin Kayhan söze, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun üslubunu eleştirerek başladı. AK Partili Göksu'nun Millet İttifakı'nın içinde yer alan İYİ Partililer için "yancı" ifadesi kullanmasını eleştiren Göksu, AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan MHP'lilere de hakaret ettiğini belirtti.

İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı

"AK PARTİLİLERİN YÜREĞİ YETİYORSA ARAŞTIRALIM"

Sözlerine devam eden CHP'li Kayhan, AK Partili Tevfik Göksu'ya seslenerek, "Buradan sesleniyorum! Yürekleri varsa gelsinler bir araştırma komisyonu kuralım. 2004'ten 2020'ye kadar hangi cemaate, hangi vakıfa, hangi kuruluşa İstanbul'un arsalarını parsel parsel vermişler. CHP ne oy kullanmış, AK Parti ne oy kullanmış. AK Partililerin ve Tevfik Göksu'nun yüreği yetiyorsa araştıralım" dedi.

İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı

OTURUMA ARA VERİLDİ

Bu sözler üzerine AK Partili meclis üyeleri sıralarında kalkarak CHP grubuna doğru yürüdüler. Yaşanan gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı oturuma ara verdi.

İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı

Manşet

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