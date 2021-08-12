İBB, Marmara Denizi'nin halini bilimsel olarak ele aldı

İBB İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), Marmara Belediyeler Birliği ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Marmara Denizi Zirvesi sona erdi.

"Yaşamın Kıyısında Bir Deniz" temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilen Zirve'de, Marmara Denizi, ekosistemden ekonomik boyuta, Kanal İstanbul'dan hukuki boyutuna kadar birçok farklı eksende, bilimsel olarak ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Marmara Belediyeler Birliği ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın, "Yaşamın Kıyısında Bir Deniz" temasıyla ortaklaşa düzenlediği Marmara Denizi Zirvesi sona erdi. İki gün süren Zirvede, Marmara Denizi'nin bugünü ve geleceği, çeşitli başlıklar altında çok boyutlu ve geniş kapsamlı biçimde ele alındı.

TESPİT VE ÖNERİLER ORTAYA KONULDU

Marmara Denizi'nin ekosistemi, kirlilik kaynakları, kirliliğin ekonomik boyutu, denetim ve alınması gereken tedbirler, Kanal İstanbul'un etkileri ve gelecekte neler yapılacağını dair pek çok konu altı oturumda ele alındı. Deniz bilimi, su ekosistemi, çevre mühendisliği, ekonomi, çevre hukuku gibi bilim dallarından uzmanlar tespit ve çözüm önerilerini ortaya koydu.

MARMARA DENİZİ CAN ÇEKİŞİYOR

Marmara Denizi'nin can çekiştiğine dikkat çeken İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, şunları söyledi:

"İstanbul denizi can çekişiyor. Son kirliliklerin nedeni olarak veya bir sonucu olarak da müsilajı yaşadık. Zirve, İBB'nin bu işe verdiği önemi, bu işe gösterdiği hassasiyeti ve çalışmalarının bilimsel olmasına çok dikkat ettiğinin de en güzel göstergesi oldu diye düşünüyorum."

ZİRVE YOL HARİTASI BELİRLEDİ

Zirvenin bir yol haritası belirlediğini ifade eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir,"Marmara Denizi'nin bütün yönleriyle, ekonomisiyle, ekolojisiyle, arıtmasıyla ele alındığı bir zirve oldu. Çok değerli bilim insanlarının katkıları oldu. Tabii bize bir yol haritası belirlediler açıkçası" şeklinde konuştu.

KONULAR POLİTİKA ÖTESİ

Zirvede ele alınan konuların politika ötesi olduğunun altını çizen İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güçlü İnsel, "Burada konuşulan bütün konular politika ötesi bir şey. Dolayısıyla çocuklarımızı ve geleceğimizi ilgilendiriyor" dedi.

DENİZ İSTANBULLULARIN VAZGEÇİLMEZİ

İstanbul genelinde yaptırdıkları araştırmada, İstanbulluların, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve sahilleri vazgeçilmezleri olarak belirttiğini kaydeden İPA Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç, Zirve'nin önemine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Daha yeni yaptırdığımız bir araştırmada İstanbullulara, İstanbul'un vazgeçemeyecekleri özelliklerini sorduk. Bize, Marmara Denizi'ni, İstanbul Boğazı'nı, İstanbul'un sahillerini, vazgeçemeyecekleri özellikler olarak söylediler. Özellikle gençler. Dolayısıyla bu zirve bizim için çok önemliydi."

SONUÇLAR MARMARA.İSTANBUL WEB SİTESİNDE YAYINLANACAK

Zirveden çıkan sonuçların marmara.istanbul web sitesinde yayınlanacağınıbelirten İPA Genel Sekreteri Oktay Karagül, siteye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aslında bu site hem insanları bilgilendirmek hem müsilajın nasıl başladığı, nerelerde hareketli olduğu, yüzeyde nasıl gözüktüğünü anlatabilmek için oluşturuldu. İnteraktif bir site. Bundan sonra Marmara'nın geleceği ile ilgili konulara bu sitede yer vereceğiz."

Kaynak: Bültenler