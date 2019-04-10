İbb Başkanı Uysal: Büyükçekmece Seçimlerinin İptal Edileceğini Düşünüyorum

31 Mart yerel seçimlerin İstanbul sonuçları ile ilgili son açıklama mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. Uysal, tartışmaların odağı olan Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşündüğünü ifade etti.

"24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani 8 ay içerisinde Büyükçekmece'de toplamda 11 bin 954 seçmen kayıtlardan düşürülmüştür" diyen Uysal, "Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Uysal Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiasıyla ilgili olarak, "Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır." dedi.

Uysal sözlerine söyle devam etti: "Belediyeden eleman istenmiş ve belediyede işçi kadrosunda olan Mehmet Özgür Samanlı diye bir kişi orada işlem yapmış. Yapmış olduğu işlem sayısı, Nüfus Müdürlüğündeki diğer memurların yapmış olduğu işlem sayısının tam 4 katı. Günlük olarak diğer memurlar, 100 kayıt işlemi yaparken, o şahsın yaptığı kayıt işlemi sayısı 400 ve belediyeden sahte oluşturulan adreslere kayıt yapılan seçmenlerin tamamına yakını o şahıs üzerinden gitmiş."

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'Soyismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit ediliyor'

"Nihayetinde savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır. Şimdi biz seçmen listesinin askıya çıktığı süreç içerisinde ve devamında seçimler neticesinde ortaya çıkan tabloda baktığımız zaman, ilçe belediye başkanlığında 4 bin 200 civarında bir fark söz konusu. Ama burada seçmen listesinden düşürülen yaklaşık 4 bin civarında bir seçmen var. Bunun bin 500'ü AK Parti üyesi. İtiraz ve güncelleme esnasında biz yaklaşık 850-900 üyemize ulaşmışız. Ancak 541 üyemize ulaşım bilgileri değiştiği için biz ulaşamamışız. Ama burada toplamda 3 bin 92 seçmenden de baktığımız zaman diğer kaydı düşürülen seçmenlerin de soy ismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit ediliyor. Yani bu kişiler de seçmen listesinden düşürülürken bu şekilde bir usulle, yani AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapılmış. Buna baktığımız zaman bu herhangi bir seçmen kaydırması değil, AK Parti üyelerinin seçim listesinden çıkarılması. Euronews.com'da Görüntüle