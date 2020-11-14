İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu

14.11.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:12
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar İmamoğlu'nun İngilizcesinin yetersiz olduğunu savunurken, bazıları da konuşmayı yeterli buldu. Öte yandan İmamoğlu'nun hükümeti uluslararası arenada şikayet ettiği de öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) düzenlediği konferansın açılış konuşmacısı oldu. İmamoğlu konuşmasında demokrasiyle ilgili görüşlerine yer verdi ve "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik bir işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek yaşam bunun tam tersi bir yönde akıyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE KONUŞMASI TARTIŞMA YARATTI

İmamoğlu'nun İngilizce konuşması sosyal medyada gündem haline gelirken, kullanıcılar İmamoğlu'nun konuşma seviyesi üzerinden görüş bildirdi. Bazı kullanıcılar İBB Başkanının İngilizce konuşmasının yeterli olduğunu savunurken, bazıları ise bu seviyenin yetersiz olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan kullanıcılar İmamoğlu'nun ifadeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun uluslararası arenada Türkiye'yi eleştirdiği ve şikayet ettiği iddia edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik bir işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek yaşam bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Kuvvetler ayrılığı, basın özgürlüğü örgütlenme hakkı gibi demokrasinin temel gerekleri birer temenniye dönüşüyor.

"DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLİP EDİLMEYECEĞİ SORGULANIR HALE GELİYOR"

Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o denli artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor. Dışarıdan bakınca demokrasinin yazılı ve yazısız kuralları geçerliymiş gibi görünüyor. ama bu kurallar artık başka türlü anlaşılıyor başka türlü yorumlanıyor.

"SEÇİMLER İKTİDARIN MEŞRUTİYET KAYNAĞIYMIŞ GİBİ GÖRÜLÜYOR"

Örneğin seçimler vatandaşların farklı yönlerdeki iradelerin yönetime yansıdığı çoğulcu bir pratik olarak değil iktidarların çoğunlukçu otoriter anti demokratik uygulamaları için bir meşrutiyet kaynağıymış gibi görülüyor. Sonuçta totalitarizm virüsü deyim yerindeyse mutasyona uğrayarak otoriter popülizm halini almış olarak barış ve huzura insanlık ideallerine zarar vermeye devam ediyor.

"UYGUN BİR İKLİMDE BÜYÜYÜP GÜÇLENDİLER"

Tabii otoriter popülist yönetimler bir günde doğmadılar bu yönetimler dünya ekonomisinin değişen yapısı toplumsal kutuplaşma, artan dijitalleşme ve yeni medya düzeni gibi unsurların şekillendirdiği uygun bir iklimde büyüyüp güçlendiler"

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Haber Yorumları (4)
HEBELE HÜBELE: o zaman ''''van minut'''' diyelim
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VATANSEVER: Daha iyisini yapmak yerine yapılanlar için ülkeyi şikayet etmek bu millete bu vatana ihanettir çık güzel projeler yap alkışlayalım ama temel atmama töreni yapmak ne olduğunu gösterdi
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1907: En azından derdini anlatabiliyordur onu yapamayanlar Ülke yönetmeye çalışıyor.
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