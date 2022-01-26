İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışılan fotoğrafı doğruladı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışılan balıkçı fotoğrafını doğruladı. Başkan İmamoğlu ve konvoyunun balıkçıya gittiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı iki gün boyunca hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok araç yolda kalırken, sürücüler araçları içerisinde mahsur kaldı. İstanbul'da kar ile mücadelenin sürdüğü sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında yemek yediği anlara ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun balıkçıda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldiği belirtildi.

Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı. Ancak İmamoğlu'nun balıkçıda 1 saat değil, 2 saat 50 dakika kaldığı iddia edildi. İmamoğlu restorandaki yemeğin ardından ise AKOM'a geçerek buradan yaptığı canlı yayın ile kentteki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüntüler de ortaya çıktı

Başkan Ekrem İmamoğlu ve konvoyunun restorana gidişine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde önce İmamoğlu'nun koruma aracı yolda görülüyor. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun aracı ve diğer koruma araçları caddeden geçiyor. İmamoğlu'nun konvoyunun hemen ardından ise bir kar küreme aracı caddede ilerleyerek temizlik yapıyor. - İSTANBUL

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