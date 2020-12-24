İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı

İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması tepkilere neden olmuştu. Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepkilere yanıt geldi. İmamoğlu, "Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki dilimiz bizim için önemli" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı 18 ayı değerlendirme toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

"121 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUN EVİNE SÜT GÖTÜRÜLDÜ"

"Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından iş başına geldikten sonra, her 6 ayda bir hesap verme geleneğini devam ettirdiklerini söyledi. 121 bin 116 çocuğun evine her hafta ücretsiz süt götürdüklerini anlatan İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocuk sahibi annelerin, otobüs, metro ve vapurla ücretsiz seyahat etmelerini sağladıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 kreşin faaliyette, 10 tanesinin ise bitmek üzere olduğunu aktaran İmamoğlu, gelecek yıl 60 kreşi de hizmete alacaklarını bildirdi. İmamoğlu, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 lira, ilkokul öğrencilerine de 300 lira eğitim desteği verdiklerini, üniversite öğrencileri için yurtlar açtıklarını, ayrıca açtıkları 8 bölgesel istihdam ofisiyle, vatandaşlara iş bulduklarını ifade etti.

"TAKSİ SORUNUNU DA ÇÖZECEĞİZ"

İstanbul'da halk otobüslerinin İBB'nin bünyesine alındığını ve Adalar'daki fayton sorununun çözüldüğünü anlatan İmamoğlu, "Taksi sorununu da çözeceğiz. Ne olursa olsun, o konuda da geri adım atmayacağız ve o sorunu hep birlikte mutlaka çözeceğiz." dedi.

DEPREME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Deprem çalışmalarından da bahseden İmamoğlu, "Depreme hazırlık için gerekli, idari ve fiziki altyapıyı kurma açısından daha önce hiç olmadığı kadar yoğun çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU

"Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Han'ın tablosuyla ilgili, 'sahte' diye bir soruşturma düzeni başlatılmış." diyen İmamoğlu, "Bizden cevaplar isteniyor. Cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar." ifadelerini kullandı.

METRO ÇALIŞMALARI

İstanbul'da yürüttükleri metro çalışmalarına ilişkin de bilgi veren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının 9 kilometrelik Cibali-Alibeyköy arası, 1 Ocak'ta açılışı yapıldıktan sonra, 4 Ocak'ta hizmete girecek. 2021 yılı içerisinde Rumelihisarüstü-Aşiyan füniküleri ile Ataköy-İkitelli metrosunun İkitelli-Bahariye kısmı ve Cibali-Alibeyköy tramvay hattı, İstanbulluları taşımaya başlayacak."

İmamoğlu, Kovid-19 salgınına dikkati çekerek, İstanbullulara evde kalmaları çağrısında bulundu ve maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmelerini istedi.

"YÜCE KUR'AN'IN ARAPÇA OKUNMASI GEREKİR"

İmamoğlu, konuşmasının ardından başka bir salonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İBB'nin Şeb-i Arus etkinliğinde Türkçe Kur'an okunması eleştirilere neden oldu. Diyanet İşleri Başkanı, 'Caiz değildir.' açıklaması yaptı. Sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken unutmayalım ki dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak, anlatırken Türkçe'mizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim. Bir kere dünden bugüne konuşmacılar, köşe yazarları bir ezan sürecini tarifleyerek, 'Bu törende ezan şöyle okundu, böyle okundu.' dedi. Bir kere Şeb-i Arus'da ezan yok."