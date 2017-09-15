Huzurlarınızda Yeni 'Semra Aksu'

İSMİNİ Türk atletizminin efsanelerinden, "Rüzgarın Kızı" olarak bilinen halası Semra Aksu'dan alan, eski Türkiye rekortmenlerinden Ali Aksu ile eski basketbolcu ve Spor Hekimi Dr. Aylin Çeçen Aksu'nun kızları Semra Aksu, Türk tenisinin 1 numarası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Spora babası ve halası gibi atletizmle başlayan 14 yaşındaki Semra, yaş gruplarındaki önemli organizasyonlardan Torunlar Atletizm Şenliği'nde 50 metrede 2011'de üçüncülük, 2012'de ise ikincilik kürsüsüne çıkarak gelecekte iyi bir atlet olacağının sinyallerini verdi. Bir dönem yüzmeyle de ilgilenen küçük Semra, 6 yıl önce henüz 8 yaşındayken aniden karar değiştirip tenise başlarken, bu dalda kısa sürede büyük gelişme kaydedip, bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza attı.



Şu anda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Projesi (TOHM) kapsamında Antrenör Umut Alptekin ve Kondisyoner Ümit Sungur nezaretinde herhangi bir kulübe bağlı olmaksızın çalışmalarını sürdüren Semra Aksu, 2015'ten bu yana yurt dışında katıldığı turnuvalarda tekler ve çiftlerde çok sayıda madalya kazandı. 2017'de 8 farklı ülkede katıldığı 15 uluslararası turnuvada 5 çiftler şampiyonluğu yaşayıp 5 kez de tekler finali oynayan genç tenisçi, geçen hafta Antalya'da 14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve ilk kez milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun kadınlar genel klasmanında 25'inci, Tennis Europe U14 genel klasmanında 51'inci, Türk sporcular arasında ise ilk sırada olan Semra, en büyük hedefinin olimpiyatlarda raket sallamak olduğunu söyledi.



TENİSİ KENDİM SEÇTİM



Tevfik Fikret Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Semra Aksu, babası ve halası gibi atletizmin yerine tenisi seçmesinin tamamen kendi tercihi olduğunu söyledi. Spora atletizmde başlayıp parlak dereceler elde eden küçük Semra, "Raketi elime aldığım ilk gün benim sporumun tenis olduğuna karar verdim. Atletizmi de çok seviyorum ve yakından takip ediyorum. Ancak kariyerimi kortlarda sürdürüp gelecekte bir grand slamde en yüksek dereceyi elde eden Türk tenisçi olmak, olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.



AİLE BOYU SPORCU



Aksu ailesi, İzmir ve Türkiye'nin spor tarihinde önemli bir yere sahip. 80'li yıllarda pistte fırtına gibi esen Semra Aksu, 100, 200 ve 400 metrede sayısız şampiyonluklar elde edip, 150'ye yakın Türkiye rekoru kırarken, 272 kez milli takım adına yarıştı. 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları'na katılan Aksu'nun 1984'te Bulgaristan'da kırdığı U23 200 metre salon Türkiye rekoru, 33 yıldır geçilemiyor. Bir dönem Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı da yapan, ismi İzmir Çiğli'de cadde ve parklara verilen Aksu, halen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye.



Aksu ailesinin bir diğer başarılı ismi de faal sporculuğu döneminde Türkiye'nin en önemli kısa mesafecilerinden biri olan Ali Aksu. 110 metre engellinin eski Türkiye rekortmenlerinden Ali Aksu, şu anda Türkiye Atletizm Federasyonu'nda asbaşkan olarak görev yapıyor. Eski bir basketbolcu olan Dr. Aylin Çeçen Aksu ise Türkiye'nin sayılı spor hekimleri arasında yer alıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı olan Aylin Çeçen Aksu, Türkiye Yüzme Federasyonu Sağlık Kurulu ve TMOK Sağlık Komisyonu Üyesi olarak görev yapıyor.



KÜÇÜK SEMRA'NIN BÜYÜK BAŞARILARI



2015



12 Yaş Kış Kupası tekler şampiyonluğu



14 Yaş Yaz Kupası iki kez tekler finali ve bir çiftler finali



12 Yaş Türkiye Şampiyonası tekler yarı finali ve çiftler finali



Tennis Europe U12 Baku Open (AZE) çiftler finali, tekler çeyrek finali



2016



16 Yaş Kış Kupası tekler finali



14 Yaş Yaz Kupası tekler ve çiftler şampiyonluğu



16 Yaş Yaz Kupası çiftler finali



14 Yaş Türkiye Şampiyonası çiftler şampiyonluğu



2017



Büyükler Kış Kupası Tekler çeyrek finali, çiftler şampiyonluğu



Tennis Europe U14 Kalovelonis Spring Tournament (GRE) tekler yarı finali, çiftler şampiyonluğu



Tennis Europe U14 Tirana Open (ALB) tekler yarı finali, çiftler şampiyonluğu



Tennis Europe U14 National Sport Park Open (ALB) tekler finali, çiftler şampiyonluğu



Tennis Europe U14 Çukurova Cup (TR) tekler finali, çiftler şampiyonluğu



Tennis Europe U14 Mamorijal Goran Tanovic (BIH) tekler finali, çiftler şampiyonluğu



14 Yaş tek bayanlar Türkiye şampiyonluğu



- İzmir